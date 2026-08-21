Актера-иноагента Семена Трескунова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск актера Семена Трескунова (включен в реестр иностранных агентов) по уголовной статье. В марте на него завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Карточка с данными 26-летнего артиста появилась в официальной базе розыска ведомства.

Минюст объявил Семена Трескунова иноагентом в марте 2024 года. Поводом для этого в ведомстве назвали критику специальной военной операции, негативные высказывания в адрес граждан России и распространение фейков о решениях российских властей.

Семен Трескунов (признан иноагентом) снимается в кино с 2011 года. Известен по ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы», «Гранд» и «Конец света», а также в полнометражных фильмах «Призрак» и «Т-34». С 2021 года живет за пределами России.