Небензя призвал нового генсека ООН активнее содействовать урегулированию на Украине
Россия хочет видеть в следующем генсеке ООН большую вовлеченность в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.
«Мы хотим, чтобы он или она были более вовлечены в разрешение кризиса. Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным»,— сказал господин Небензя ТАСС.
В качестве примера постпред России при ООН назвал Коффи Аннана, который занимал пост генерального секретаря организации с 1997 по 2006 год. По словам Василия Небензи, господин Аннан «был достаточно смелым, чтобы вмешиваться в конфликт без гарантий на его урегулирование». Он уточнил, что именно этого российская сторона ждет и от следующего генсека.
Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Голосование Совбеза ООН и утверждение новой кандидатуры на пост должны завершиться до конца года.
Вся кООНпромиссная рать
Как менялись генсеки и кто хочет унаследовать мировой мандат
Россия ожидает от нового Генерального секретаря ООН более объективной оценки ситуации на Украине, об этом 16 июля 2026 года заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Кроме того, Россия потребует от будущего генсека ООН список жертв событий в Буче, так как ответы, предоставляемые ООН сейчас, российскую сторону не устраивают.
МИД России 12 апреля 2026 года подчеркнул, что новому Генеральному секретарю ООН предстоит провести «кропотливую работу над ошибками». Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов уточнил, что новый генсек должен отказаться от двойных стандартов и заниматься посредничеством.
Процесс выборов Генерального секретаря ООН близится к решающей фазе: 21 и 22 апреля 2026 года четыре претендента представили свои программы в штаб-квартире организации. Среди кандидатов — бывший президент Чили Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Дмитрий Песков отметил, что в Москве хорошо знают Рафаэля Гросси и «очень высоко ценят» конструктивный опыт сотрудничества с МАГАТЭ.