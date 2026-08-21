Небензя призвал нового генсека ООН активнее содействовать урегулированию на Украине

Россия хочет видеть в следующем генсеке ООН большую вовлеченность в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

«Мы хотим, чтобы он или она были более вовлечены в разрешение кризиса. Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным»,— сказал господин Небензя ТАСС.

В качестве примера постпред России при ООН назвал Коффи Аннана, который занимал пост генерального секретаря организации с 1997 по 2006 год. По словам Василия Небензи, господин Аннан «был достаточно смелым, чтобы вмешиваться в конфликт без гарантий на его урегулирование». Он уточнил, что именно этого российская сторона ждет и от следующего генсека.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Голосование Совбеза ООН и утверждение новой кандидатуры на пост должны завершиться до конца года.