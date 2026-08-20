Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никто, кроме России, не может быть гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Украина не нужна Западу ни как независимое, ни как процветающее государство… Если бы она была им нужна в этом качестве, они бы сделали все с точностью до наоборот»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (запись опубликована во «Вконтакте»).

По словам представителя МИД, западные страны рассматривают Украину как территорию для неоколониальной эксплуатации ресурсов. Она добавила, что эта страна нужна им в качестве «плацдарма для перманентного проецирования угроз» в адрес России.