Захарова назвала Россию единственным гарантом суверенитета Украины
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никто, кроме России, не может быть гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Украина не нужна Западу ни как независимое, ни как процветающее государство… Если бы она была им нужна в этом качестве, они бы сделали все с точностью до наоборот»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (запись опубликована во «Вконтакте»).
По словам представителя МИД, западные страны рассматривают Украину как территорию для неоколониальной эксплуатации ресурсов. Она добавила, что эта страна нужна им в качестве «плацдарма для перманентного проецирования угроз» в адрес России.
В июле 2026 года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны делают все возможное, чтобы избежать контактов с Россией, и что они говорят о гарантиях безопасности для Украины, но не предлагают их для России. В феврале 2026 года она также отмечала, что двойственность позиции США в отношении конфликта на Украине мешает посредничеству, поскольку американская сторона одновременно поставляет вооружение Украине и заявляет о своей роли посредника.
В июле 2026 года Захарова назвала сомнительной перспективу поддержки Украины западными странами, ссылаясь на заявления некоторых из них об исчерпании возможностей. Например, премьер-министр Болгарии Румен Радев и министр Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус упоминали об отсутствии дальнейших возможностей для помощи Украине.