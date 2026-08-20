В Госдуму внесли проект о штрафах за неисполнение решений оперштабов

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об административной ответственности за неисполнение решений главы региона или созданного им оперативного штаба. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива предполагает дополнение к статье 19.5 КоАП. Вид и размер административного наказания будут определять по аналогии с мерами ответственности за неисполнение решения органа, который координирует и организует деятельность по противодействию терроризму.

Предполагаемые размеры штрафов: от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для физических лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц, от 300 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц. Кроме того, для юрлиц предлагается административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.