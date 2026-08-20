Росфинмониторинг внес 14-летнего барнаульца в список террористов и экстремистов

Родившийся в июне 2012 года житель Барнаула в Алтайском крае внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Обоснование для включения в перечень Росфинмониторинг не привел. Данных об уголовном деле в отношении подростка тоже нет.

Подросток из Барнаула стал самым молодым в списке Росфинмониторинга. До этого его место занимал подросток 2011 года рождения. Он пополнил перечень в июле прошлого года.