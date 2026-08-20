Составлено ИИ-Ассистентъ

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен 27 мая 2026 года уже заявлял о нарушении воздушного пространства Финляндии российским военным самолетом в Финском заливе в районе полуострова Порккала, произошедшем при попытке самолета уклониться от грозы. Финские ВВС тогда отреагировали оперативным вылетом боевой авиации, а пограничная служба проводила расследование. Тогда этот инцидент произошел во время совместных учений военно-морского флота Финляндии и ВМС Германии, а также учений ВВС по противодействию беспилотникам.

Антти Хяккянен также 6 июня 2026 года заявлял о готовности Финляндии сбивать украинские беспилотники, ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство, особенно те, которые направляются к стратегическим объектам России вблизи финской границы. Он упомянул, что финские силы обороны были готовы отразить атаку украинских БПЛА на Санкт-Петербург 4 июня 2026 года.

Ранее, 23 мая 2025 года, МИД Финляндии вызывал российского посла Павла Кузнецова из-за предполагаемого нарушения финского воздушного пространства российскими военными самолетами у побережья Порвоо. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и тогда серьезно отнесся к этому инциденту, а министерство обороны Финляндии 23 мая 2025 года сообщало о двух российских военных самолетах, якобы нарушивших воздушное пространство Финляндии.