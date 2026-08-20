«Потерявшийся» самолет Pegasus Airlines с российскими туристами сел в Самаре
Следовавший из Антальи в Самару самолет Pegasus Airlines с российскими туристами на борту сел в городе назначения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ). Сейчас он готовится к обратному вылету в Турцию.
Самолет совершал вынужденную посадку из-за временных ограничений в самарском аэропорту на запасном аэродроме. При этом, как пишет «РИА Новости», перевозчик и туроператор приводили разные данные о его местонахождении.
Борт вынужденно сел в турецком Трабзоне, однако на табло в аэропорту Самары было указано, что он находится в Эрзуруме, объяснили агентству в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В декабре 2025 года сообщалось о вынужденной посадке другого рейса Pegasus Airlines, следовавшего из Стамбула в Актобе, в казахстанском Актау из-за нелетной погоды. Тогда 11 граждан России были среди 16 человек, согласившихся покинуть самолет и получить новые билеты.
Ранее, 3 ноября 2025 года, 78 единиц багажа рейса Pegasus Airlines из Антальи в Москву были задержаны, так как не были загружены в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимала меры по скорейшей доставке багажа в Россию.
В апреле 2026 года самолет Airbus A321 авиакомпании Pegasus Airlines, летевший из Санкт-Петербурга в Стамбул, экстренно сел в Бухаресте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.