«Потерявшийся» самолет Pegasus Airlines с российскими туристами сел в Самаре

Следовавший из Антальи в Самару самолет Pegasus Airlines с российскими туристами на борту сел в городе назначения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ). Сейчас он готовится к обратному вылету в Турцию.

Самолет совершал вынужденную посадку из-за временных ограничений в самарском аэропорту на запасном аэродроме. При этом, как пишет «РИА Новости», перевозчик и туроператор приводили разные данные о его местонахождении.

Борт вынужденно сел в турецком Трабзоне, однако на табло в аэропорту Самары было указано, что он находится в Эрзуруме, объяснили агентству в Ассоциации туроператоров России (АТОР).