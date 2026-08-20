Die Zeit узнала о побеге сотен украинских военных с учений в ФРГ с 2022 года

С 2022 года несколько сотен украинских военнослужащих, проходивших подготовку на полигонах в Германии, дезертировали. Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на данные федеральных и региональных властей.

Только в федеральной земле Саксония-Анхальт зарегистрировано около 80 случаев самовольного оставления мест обучения, однако по всей Германии их общее число, по оценкам издания, достигает нескольких сотен.

Согласно украинскому законодательству, военнослужащие, покинувшие службу без разрешения, считаются дезертирами и могут быть приговорены к лишению свободы до 12 лет. Die Zeit отмечает, что многие из сбежавших были мобилизованы и воспользовались направлением на обучение в Германию, чтобы уйти от дальнейшей службы.

За период с 2022 года около 29 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Германии, включая тренировки с танками и гаубицами. Изначально на подготовку направляли преимущественно мотивированных и опытных военных, однако с увеличением числа мобилизованных без боевого опыта росло и количество самовольных уходов. Украинские военнослужащие, направляемые на обучение в ФРГ, не подпадают под действие параграфа 24 закона о временной защите.