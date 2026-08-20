Умер создатель «Лепры» Йован Савович

Создатель коллективных блогов «Лепрозорий» («Лепра») и dirty.ru, веб-дизайнер Йован Савович скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщили его близкие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йован Савович в 2009 году

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ Йован Савович в 2009 году

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Причина смерти не называется. «Его молодое сердце не выдержало тяжести бытия. Поставьте свечу в его честь и помолитесь за него, чтобы он прошел свой самый сложный путь — навстречу к вечной жизни»,— указано в сообщении на dirty.ru.

Йован Савович родился в 1982 году в Сараево. Летом 1991-го впервые приехал в Москву. Сайты dirty.ru и «Лепрозорий» — одни из первых коллективных блогов в российском сегменте интернета. Господин Савович создал сообщества в 2001 и 2007 годах. В 2018–2019 годах работал в «Яндексе» на должности продуктового менеджера «Дзена».