В Севастополе при атаке БПЛА пострадал ребенок

В Севастополе при падении обломков беспилотника пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Двухлетний ребенок получил поверхностные травмы от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки дрона. Скорая помощь везет его в больницу, сообщил глава города. Кроме того, осколочные раны получила мать ребенка.

При падении осколки БПЛА повредили окна в нескольких многоквартирных домах и несколько автомобилей. Всего, по словам Михаила Развожаева, средства ПВО уничтожили над Севастополем 13 беспилотников ВСУ.