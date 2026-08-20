Мэр Комо запретил велосипеды после участия в аварии

Мэр итальянского города Комо Алессандро Рапинезе запретил использование велосипедов в некоторых районах города. Как сообщает BBC, произошло это после того, как он сам попал под электровелосипед.

«Люди действуют, исходя из своего собственного опыта, и я теперь знаю, каково это, когда на тебя наезжает одно из этих чудовищ»,— цитирует его слова британская вещательная корпорация.

Запрет начнет действовать с сентября этого года и коснется примерно 30 городских улиц. Выезжая на них, велосипедистам придется спешиваться.

Как отмечается, новый запрет — часть мер по установлению так называемых зон с ограниченным движением транспорта. Их цель, кроме прочего, контролировать поток туристов, приезжающих в город. Для проезда по этим зонам автомобилям и микроавтобусам придется получать разрешение на день стоимостью в €3.

Ряд общественных организаций уже раскритиковали запрет на велосипеды, назвав его «ошибочным и сомнительным». На 12 сентября в городе намечен велопробег протеста.

Как отмечают наблюдатели, Комо — не первый город в Италии, в котором действуют ограничения для велосипедистов. Например, в Палермо ряд районов города закрыты для них с 2023 года.

Андрей Келекеев