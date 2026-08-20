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Мэр Комо запретил велосипеды после участия в аварии

Мэр итальянского города Комо Алессандро Рапинезе запретил использование велосипедов в некоторых районах города. Как сообщает BBC, произошло это после того, как он сам попал под электровелосипед.

«Люди действуют, исходя из своего собственного опыта, и я теперь знаю, каково это, когда на тебя наезжает одно из этих чудовищ»,— цитирует его слова британская вещательная корпорация.

Запрет начнет действовать с сентября этого года и коснется примерно 30 городских улиц. Выезжая на них, велосипедистам придется спешиваться.

Как отмечается, новый запрет — часть мер по установлению так называемых зон с ограниченным движением транспорта. Их цель, кроме прочего, контролировать поток туристов, приезжающих в город. Для проезда по этим зонам автомобилям и микроавтобусам придется получать разрешение на день стоимостью в €3.

Ряд общественных организаций уже раскритиковали запрет на велосипеды, назвав его «ошибочным и сомнительным». На 12 сентября в городе намечен велопробег протеста.

Как отмечают наблюдатели, Комо — не первый город в Италии, в котором действуют ограничения для велосипедистов. Например, в Палермо ряд районов города закрыты для них с 2023 года.

Андрей Келекеев

Фотогалерея

Власть на двух колесах

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Московская область. Президент России Дмитрий Медведев (слева) и премьер-министр Владимир Путин катаются на велосипедах в резиденции «Горки», 2011 год

Московская область. Президент России Дмитрий Медведев (слева) и премьер-министр Владимир Путин катаются на велосипедах в резиденции «Горки», 2011 год

Фото: РИА Новости

Лондон. Мэр британской столицы Борис Джонсон добирается на велосипеде до работы, 2016 год

Лондон. Мэр британской столицы Борис Джонсон добирается на велосипеде до работы, 2016 год

Фото: Reuters

Пекин. 43-й президент США Джордж Буш-младший после заезда c китайскими олимпийцами, 2005 год

Пекин. 43-й президент США Джордж Буш-младший после заезда c китайскими олимпийцами, 2005 год

Фото: Reuters

Санкт-Петербург. Губернатор Валентина Матвиенко тестирует новую велодорожку в Муринском парке, 2009 год

Санкт-Петербург. Губернатор Валентина Матвиенко тестирует новую велодорожку в Муринском парке, 2009 год

Фото: Кирилл Шевченко / Интерпресс / ТАСС

Кавальер, Франция. Президент Франции Николя Саркози возвращается из дома первой леди Карлы Бруни-Саркози, 2009 год

Кавальер, Франция. Президент Франции Николя Саркози возвращается из дома первой леди Карлы Бруни-Саркози, 2009 год

Фото: Reuters

Лондон. Лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон во время велопрогулки около своего дома, 2010 год

Лондон. Лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон во время велопрогулки около своего дома, 2010 год

Фото: Reuters

Каир. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси осматривает военную академию, 2018 год

Каир. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси осматривает военную академию, 2018 год

Фото: Reuters

Москва. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин участвует в заезде по Неглинной улице до здания Мосгордумы в рамках Всемирного дня без автомобиля, 2009 год

Москва. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин участвует в заезде по Неглинной улице до здания Мосгордумы в рамках Всемирного дня без автомобиля, 2009 год

Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ

Остров Мартас-Винъярд, США. Американский президент Барак Обама с дочерью во время семейного отдыха, 2011 год

Остров Мартас-Винъярд, США. Американский президент Барак Обама с дочерью во время семейного отдыха, 2011 год

Фото: Reuters

Киев. Мэр украинской столицы Виталий Кличко едет на работу, 2016 год

Киев. Мэр украинской столицы Виталий Кличко едет на работу, 2016 год

Фото: Andrii Skakodub / AFP / AGE / EASTNEWS

Блед, Словения. Президент Грузии Михаил Саакашвили катается на велосипеде перед началом Международного стратегического форума, 2007 год

Блед, Словения. Президент Грузии Михаил Саакашвили катается на велосипеде перед началом Международного стратегического форума, 2007 год

Фото: Reuters

Санта-Моника, США. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, 2017 год

Санта-Моника, США. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, 2017 год

Фото: Broadimage / REX / Shutterstock / Fotodom

Москва. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (второй слева) на встрече с велосипедистами в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, 2013 год

Москва. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (второй слева) на встрече с велосипедистами в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, 2013 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Президент Татарстана Рустам Минниханов на форуме «Транспорт России» в Гостином дворе, 2017 год

Москва. Президент Татарстана Рустам Минниханов на форуме «Транспорт России» в Гостином дворе, 2017 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бангкок. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча тренируется перед заседанием правительства, 2015 год

Бангкок. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча тренируется перед заседанием правительства, 2015 год

Фото: Reuters

Крайстчерч, Новая Зеландия. Британский принц Гарри (слева) и премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, 2015 год

Крайстчерч, Новая Зеландия. Британский принц Гарри (слева) и премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, 2015 год

Фото: Reuters

Лозанна, Швейцария. Госсекретарь США Джон Керри едет по берегу Женевского озера, 2015 год

Лозанна, Швейцария. Госсекретарь США Джон Керри едет по берегу Женевского озера, 2015 год

Фото: Reuters

Сан-Хосе, Коста-Рика. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун перед переговорами продвигает велосипед как экологически чистый вид транспорта, 2014 год

Сан-Хосе, Коста-Рика. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун перед переговорами продвигает велосипед как экологически чистый вид транспорта, 2014 год

Фото: Reuters

Ле Туке, Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон подъезжает к своему дому, 2017 год

Ле Туке, Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон подъезжает к своему дому, 2017 год

Фото: Reuters

Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров (на переднем плане справа) на презентации велопроекта Smart Track, 2017 год

Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров (на переднем плане справа) на презентации велопроекта Smart Track, 2017 год

Фото: Магомед Чабаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Москва. Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков у памятника «Защитникам демократии в России», 2019 год

Москва. Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков у памятника «Защитникам демократии в России», 2019 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Рехобот-Бич, США. Велопрогулка американского президента Джо Байдена, 2021 год

Рехобот-Бич, США. Велопрогулка американского президента Джо Байдена, 2021 год

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии велодрома в «Минск-арене», 2022 год

Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии велодрома в «Минск-арене», 2022 год

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

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Московская область. Президент России Дмитрий Медведев (слева) и премьер-министр Владимир Путин катаются на велосипедах в резиденции «Горки», 2011 год

Фото: РИА Новости

Лондон. Мэр британской столицы Борис Джонсон добирается на велосипеде до работы, 2016 год

Фото: Reuters

Пекин. 43-й президент США Джордж Буш-младший после заезда c китайскими олимпийцами, 2005 год

Фото: Reuters

Санкт-Петербург. Губернатор Валентина Матвиенко тестирует новую велодорожку в Муринском парке, 2009 год

Фото: Кирилл Шевченко / Интерпресс / ТАСС

Кавальер, Франция. Президент Франции Николя Саркози возвращается из дома первой леди Карлы Бруни-Саркози, 2009 год

Фото: Reuters

Лондон. Лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон во время велопрогулки около своего дома, 2010 год

Фото: Reuters

Каир. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси осматривает военную академию, 2018 год

Фото: Reuters

Москва. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин участвует в заезде по Неглинной улице до здания Мосгордумы в рамках Всемирного дня без автомобиля, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Максимов

Остров Мартас-Винъярд, США. Американский президент Барак Обама с дочерью во время семейного отдыха, 2011 год

Фото: Reuters

Киев. Мэр украинской столицы Виталий Кличко едет на работу, 2016 год

Фото: Andrii Skakodub / AFP / AGE / EASTNEWS

Блед, Словения. Президент Грузии Михаил Саакашвили катается на велосипеде перед началом Международного стратегического форума, 2007 год

Фото: Reuters

Санта-Моника, США. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, 2017 год

Фото: Broadimage / REX / Shutterstock / Fotodom

Москва. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (второй слева) на встрече с велосипедистами в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Москва. Президент Татарстана Рустам Минниханов на форуме «Транспорт России» в Гостином дворе, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бангкок. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча тренируется перед заседанием правительства, 2015 год

Фото: Reuters

Крайстчерч, Новая Зеландия. Британский принц Гарри (слева) и премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, 2015 год

Фото: Reuters

Лозанна, Швейцария. Госсекретарь США Джон Керри едет по берегу Женевского озера, 2015 год

Фото: Reuters

Сан-Хосе, Коста-Рика. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун перед переговорами продвигает велосипед как экологически чистый вид транспорта, 2014 год

Фото: Reuters

Ле Туке, Франция. Президент Франции Эмманюэль Макрон подъезжает к своему дому, 2017 год

Фото: Reuters

Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров (на переднем плане справа) на презентации велопроекта Smart Track, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Магомед Чабаев  /  купить фото

Москва. Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков у памятника «Защитникам демократии в России», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Рехобот-Бич, США. Велопрогулка американского президента Джо Байдена, 2021 год

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Минск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии велодрома в «Минск-арене», 2022 год

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

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