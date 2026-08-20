Индийская Cadila Pharmaceuticals вложит $100 млн в строительство завода на Кубани

Составлено ИИ-Ассистентъ

Индийская компания Cadila Pharmaceuticals ранее, в июне 2024 года, планировала реализовать проект по созданию фармацевтического комплекса в Кемеровской области с объемом инвестиций 10 млрд руб., но он был отложен на неопределенный срок из-за финансовых условий индийской стороны. Тем не менее, Cadila Pharmaceuticals уже в июне 2024 года подписала соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о создании предприятия. На ПМЭФ-2024 власти Краснодарского края также заключили соглашения на 232 млрд руб., и индийская компания Candila Pharmaceuticals Limited заявила о планах по строительству фармацевтического комплекса в Краснодарском крае с объемом инвестиций 9 млрд руб.

По итогам 2024 года в Краснодарском крае инвесторы вложили в развитие фармацевтики более 1 млрд руб., что на 42,6% больше, чем в 2023 году. В январе 2025 года объем отгрузки медицинской и фармацевтической продукции в регионе увеличился в 1,5 раза, а производство выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. К началу 2026 года 15 предприятий Краснодарского края произвели фармацевтической и медицинской продукции более чем на 7 млрд руб., демонстрируя экономический рост почти на 22%.

Власти Краснодарского края поддерживают развитие медицинского производства, что включает меры федеральной поддержки и инициативы губернатора Вениамина Кондратьева. В 2025 году депутаты увеличили капитал краевого Фонда развития промышленности до 10 млрд руб., сделав его одним из крупнейших в стране. Региональные власти также реализуют ряд инвестиционных проектов, в том числе производство расходных материалов для служб крови и строительство четырех новых линий по выпуску импортозамещающих лекарственных препаратов-дженериков.