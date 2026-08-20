40 детей погибло во время кораблекрушения в Нигерии

Как минимум 40 детей погибли, когда перевозившая их лодка перевернулась в городе Горау в нигерийском штате Сокото. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abubakar Imam / Reuters Фото: Abubakar Imam / Reuters

По словам очевидцев, на борту лодки находилось около 70 человек. В основном это были дети в возрасте от 10 до 15 лет, направлявшиеся на сбор риса. Как заявляют представители властей, из воды поднято 40 тел детей и 3 взрослых. 16 человек спасены. Работы на месте катастрофы продолжаются.

Наблюдатели напоминают, что инциденты с пассажирскими судами, приводящие к гибели людей, в Нигерии обычны. Главными причинами называют перегрузку судов, отсутствие должного контроля за их состоянием и эксплуатацией, а также нарушения правил судоходства. Последняя серьезная катастрофа такого рода произошла в январе этого года в штате Йобе, когда перевернулось протекающее судно. Тогда погибли 25 человек.

Андрей Келекеев