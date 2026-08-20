40 детей погибло во время кораблекрушения в Нигерии
Как минимум 40 детей погибли, когда перевозившая их лодка перевернулась в городе Горау в нигерийском штате Сокото. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая Reuters.
Фото: Abubakar Imam / Reuters
По словам очевидцев, на борту лодки находилось около 70 человек. В основном это были дети в возрасте от 10 до 15 лет, направлявшиеся на сбор риса. Как заявляют представители властей, из воды поднято 40 тел детей и 3 взрослых. 16 человек спасены. Работы на месте катастрофы продолжаются.
Наблюдатели напоминают, что инциденты с пассажирскими судами, приводящие к гибели людей, в Нигерии обычны. Главными причинами называют перегрузку судов, отсутствие должного контроля за их состоянием и эксплуатацией, а также нарушения правил судоходства. Последняя серьезная катастрофа такого рода произошла в январе этого года в штате Йобе, когда перевернулось протекающее судно. Тогда погибли 25 человек.
В Нигерии, помимо инцидентов с судами, регулярно происходят похищения детей вооруженными группировками. Так, 29 июня 2026 года в городе Ласса 37 детей пропали без вести после нападения боевиков группировки «Боко Харам» на среднюю школу. Ранее, 18 мая 2026 года, сообщалось о пропаже более 80 детей после серии атак той же группировки в штатах Борно и Ойо.
Проблема похищения школьников является обычным явлением для Нигерии; в 2025 году на севере страны исчезло более 300 детей. Например, в ноябре 2025 года террористы похитили 315 человек, включая 303 школьника и 12 преподавателей, из католической школы Святой Марии в штате Нигер, при этом 50 учащимся удалось сбежать. В ответ на участившиеся атаки на образовательные учреждения, президент Нигерии Бола Тинубу отменил запланированные зарубежные поездки, а в десяти из 36 штатов страны были закрыты школы из соображений безопасности.