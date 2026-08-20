Над Россией за день сбили 64 беспилотника

Силы ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 64 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, следует из пресс-релиза.

В ночь на 20 августа над Россией отразили атаку 726 БПЛА. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Московской областями. Также — над Татарстаном, Крымом, Черным и Азовским морями.