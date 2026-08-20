Захарова призвала Узбекистан дать правовую оценку заявлениям блогера Макаренко
Россия рассчитывает, что власти Узбекистана дадут объективную правовую оценку деятельности проукраинского блогера Никиты Макаренко, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Господина Макаренко она назвала главным инициатором следствия в отношении блогера Азиза Хакимова, осужденного в Узбекистане на четыре года и два месяца за разжигание межнациональной розни.
«Главный инициатор судебного иска к А. Хакимову продолжает безнаказанно штамповать русофобские фейки, открыто занимаясь разжиганием межнациональной розни. Пытается сеять недоверие к России, очернять страницы нашей великой общей истории»,— указано в заявлении госпожи Захаровой. Хаким Азизов, по ее словам, выступал за укрепление российско-узбекистанских отношений и сохранение общей исторической памяти.
Уголовное дело против Азиза Хакимова возбудили в августе 2025 года. Одним из потерпевших по делу признан блогер Никита Макаренко — в том же месяце он опубликовал пост, в котором обвинил Азиза Хакимова в «нивелировании ценности Узбекистана» и «пропаганде войны в Украине».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова регулярно выступает с заявлениями о важности обеспечения защиты прав российских граждан и недопустимости разжигания вражды. В январе 2026 года она поблагодарила журналистов за «заслон на пути антироссийской пропаганды», отметив, что российские журналисты сталкиваются с давлением и угрозами за рубежом. Также в августе 2026 года госпожа Захарова заявила о готовности страны защищать своих граждан в ситуации, когда Баку обвинил трех российских журналистов в призывах к терроризму и разжигании национальной ненависти, при этом отметив, что их взгляды не отражают официальную позицию Москвы. Кроме того, в конце 2025 года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против блогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества и оправдании нацизма в интернете, дело было передано в суд.