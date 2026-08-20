Захарова призвала Узбекистан дать правовую оценку заявлениям блогера Макаренко

Россия рассчитывает, что власти Узбекистана дадут объективную правовую оценку деятельности проукраинского блогера Никиты Макаренко, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Господина Макаренко она назвала главным инициатором следствия в отношении блогера Азиза Хакимова, осужденного в Узбекистане на четыре года и два месяца за разжигание межнациональной розни.

«Главный инициатор судебного иска к А. Хакимову продолжает безнаказанно штамповать русофобские фейки, открыто занимаясь разжиганием межнациональной розни. Пытается сеять недоверие к России, очернять страницы нашей великой общей истории»,— указано в заявлении госпожи Захаровой. Хаким Азизов, по ее словам, выступал за укрепление российско-узбекистанских отношений и сохранение общей исторической памяти.

Уголовное дело против Азиза Хакимова возбудили в августе 2025 года. Одним из потерпевших по делу признан блогер Никита Макаренко — в том же месяце он опубликовал пост, в котором обвинил Азиза Хакимова в «нивелировании ценности Узбекистана» и «пропаганде войны в Украине».