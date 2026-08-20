Минфин США продлил до 19 сентября срок продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Минфин США продлил до 19 сентября лицензию, которая позволяет вести переговоры о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH. Документ размещен на портале американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

США в октябре 2025 года ввели санкции против ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) и его дочерних структур, в которых компания владеет долей, превышающей 50%. В том же месяце американский Минфин выдал лицензию для ведения переговоров о продаже международных активов ЛУКОЙЛа. Она продлевалась несколько раз: последняя действует до 22 августа.

В январе ЛУКОЙЛ достиг предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle. Сделку должен одобрить Минфин США.