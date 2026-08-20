Три страны ЕС и Британия призвали Израиль отказаться от расширения поселений на Западном берегу

Германия, Великобритания, Франция и Италия призвали Израиль немедленно прекратить расширение поселений на Западном берегу реки Иордан. Открытое письмо руководителей четырех стран опубликовано на портале итальянского правительства.

«Решение израильского правительства опубликовать тендеры на строительство поселения E1 неприемлемо»,— указано в письме. Главы четырех государств указали на то, что израильские поселения на Западном берегу, согласно международному праву и решению Совбеза ООН, незаконны.

Проект нанесет ущерб территориальной целостности палестинских территорий и «еще больше подорвет» международный авторитет Израиля, подчеркнули авторы обращения. Они также предостерегли компании от участия в тендерах на строительные работы. «Они должны осознавать юридические и репутационные последствия, включая риск серьезных нарушений международного права»,— отмечается в публикации.

Сегодня Израиль объявил тендеры на строительство около 1,2 тыс. домов для поселенцев в районе Западного берега. Речь идет о застройке зоны E1 к востоку от Иерусалима. Противники проекта утверждают, что он фактически заблокирует создание палестинского государства, поскольку отрежет север Западного берега от юга, пишет BBC. Генсек ООН Антонио Гутерриш также осудил тендеры и призвал Израиль отказаться от плана.