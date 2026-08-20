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Еще 31 станция Московского метрополитена признана объектом культурного наследия

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) внесена 31 историческая станция Московского метрополитена. Это следует из приказов столичного департамента культурного наследия, подписанных 20 августа. Среди них — станции первой очереди строительства метрополитена, открытые 15 мая 1935 года, а также еще несколько исторических: Кольцевой, Сокольнической, Филевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и Замоскворецкой линий. Таким образом, в ОКН теперь включено 48 станций столичного метро.

Станция «Новослободская»

Станция «Новослободская»

Фото: Агентство «Москва»

Станция «Новослободская»

Фото: Агентство «Москва»

С июня 2007 года эти станции находились в перечне выявленных объектов культурного наследия (также дает охранный статус) и по закону должны были попасть в ОКН после проведения экспертизы. Однако осенью 2024 года в столичное законодательство были внесены изменения, и все выявленные объекты, решение о включении которых в ОКН не было принято до 1 июля 2025 года, автоматически исключались из этого списка, а значит, теряли охранный статус.

Московское метро в списках культурного наследия

Станции, признанные объектами культурного наследия 20 августа 2026 года

  • 1. Александровский сад
  • 2. Алексеевская
  • 3. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
  • 4. Арбатская (Филевская линия)
  • 5. Аэропорт
  • 6. Белорусская (Замоскворецкая линия)
  • 7. Библиотека им. Ленина
  • 8. ВДНХ
  • 9. Динамо
  • 10. Добрынинская
  • 11. Киевская (Арбатско-Покровская линия)
  • 12. Киевская (Филевская линия)
  • 13. Комсомольская (Сокольническая линия)
  • 14. Краснопресненская
  • 15. Красносельская
  • 16. Курская (Арбатско-Покровская)
  • 17. Курская (Кольцевая линия)
  • 18. Лубянка
  • 19. Новослободская
  • 20. Октябрьская (Кольцевая линия)
  • 21. Охотный ряд
  • 22. Павелецкая (Кольцевая линия)
  • 23. Парк культуры (Кольцевая линия)
  • 24. Парк культуры (Сокольническая)
  • 25. Проспект Мира (Кольцевая линия)
  • 26. Рижская (Калужско-Рижская линия)
  • 27. Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
  • 28. Смоленская (Филевская линия)
  • 29. Сокол
  • 30. Сокольники (Сокольническая линия)
  • 31. Театральная

Станции, признанные объектами культурного наследия до 20 августа

  • 1. Автозаводская
  • 2. Бауманская
  • 3. Белорусская (Кольцевая линия)
  • 4. Киевская (Кольцевая линия)
  • 5. Комсомольская (Кольцевая линия)
  • 6. Красные Ворота
  • 7. Кропоткинская
  • 8. Маяковская
  • 9. Новокузнецкая
  • 10. Павелецкая (Замоскворецкая линия)
  • 11. Партизанская
  • 12. Площадь Революции
  • 13. Семеновская
  • 14. Таганская (Кольцевая линия)
  • 15. Университет
  • 16. Чистые пруды
  • 17. Электрозаводская (Арбатско-Покровская линия)

Московский закон «Об объектах культурного наследия» был обновлен для снятия противоречий с соответствующим федеральным законом. К лету 2025 года в перечне выявленных объектов культурного наследия, помимо указанных станций метрополитена, находилось более 1,5 тыс. памятников, также потерявших свой статус. Среди них, например, Электрозавод, здание госбезопасности на Лубянке, театр «Современник» и ансамбль Хитровской площади. Это вызвало недовольство общественников. В июне прошлого года представители «Архнадзора» даже обратились в Мосгорсуд с иском. По мнению градозащитников, новый московский закон противоречит федеральному, так как по нему объекты лишались охранного статуса без экспертизы. Однако Второй кассационный суд в июле 2026 года отказался удовлетворять исковое заявление.

Нынешнее решение столичных властей представители «Архнадзора» назвали «восстановлением справедливости». В пресс-службе департамента культурного наследия сообщили 20 августа, что помещение этих станций в ОКН было необходимо, так как «каждая из них сохранила характерные особенности архитектуры первых лет московского метро».

Полина Ячменникова

Фотогалерея

История московской подземки

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О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

Фото: Архив журнала «Огонек»

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Фото: Архив журнала «Огонек»

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

Фото: Архив журнала «Огонек»

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

Фото: Архив журнала «Огонек»

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Фото: Архив журнала «Огонек»

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Фото: Архив журнала «Огонек»

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

Фото: Архив журнала «Огонек»

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Фото: Архив журнала «Огонек»

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Фото: Архив журнала «Огонек»

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

Фото: Архив журнала «Огонек»

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

Фото: Архив журнала «Огонек»

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Фото: Архив журнала «Огонек»

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О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

Фото: Архив журнала «Огонек»

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Фото: Архив журнала «Огонек»

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

Фото: Архив журнала «Огонек»

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

Фото: Архив журнала «Огонек»

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Фото: Архив журнала «Огонек»

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Фото: Архив журнала «Огонек»

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

Фото: Архив журнала «Огонек»

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Фото: Архив журнала «Огонек»

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Фото: Архив журнала «Огонек»

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

Фото: Архив журнала «Огонек»

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

Фото: Архив журнала «Огонек»

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Фото: Архив журнала «Огонек»

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