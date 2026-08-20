Еще 31 станция Московского метрополитена признана объектом культурного наследия

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) внесена 31 историческая станция Московского метрополитена. Это следует из приказов столичного департамента культурного наследия, подписанных 20 августа. Среди них — станции первой очереди строительства метрополитена, открытые 15 мая 1935 года, а также еще несколько исторических: Кольцевой, Сокольнической, Филевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и Замоскворецкой линий. Таким образом, в ОКН теперь включено 48 станций столичного метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станция «Новослободская»

Фото: Агентство «Москва» Станция «Новослободская»

Фото: Агентство «Москва»

С июня 2007 года эти станции находились в перечне выявленных объектов культурного наследия (также дает охранный статус) и по закону должны были попасть в ОКН после проведения экспертизы. Однако осенью 2024 года в столичное законодательство были внесены изменения, и все выявленные объекты, решение о включении которых в ОКН не было принято до 1 июля 2025 года, автоматически исключались из этого списка, а значит, теряли охранный статус.

Московское метро в списках культурного наследия Станции, признанные объектами культурного наследия 20 августа 2026 года 1. Александровский сад

2. Алексеевская

3. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)

4. Арбатская (Филевская линия)

5. Аэропорт

6. Белорусская (Замоскворецкая линия)

7. Библиотека им. Ленина

8. ВДНХ

9. Динамо

10. Добрынинская

11. Киевская (Арбатско-Покровская линия)

12. Киевская (Филевская линия)

13. Комсомольская (Сокольническая линия)

14. Краснопресненская

15. Красносельская

16. Курская (Арбатско-Покровская)

17. Курская (Кольцевая линия)

18. Лубянка

19. Новослободская

20. Октябрьская (Кольцевая линия)

21. Охотный ряд

22. Павелецкая (Кольцевая линия)

23. Парк культуры (Кольцевая линия)

24. Парк культуры (Сокольническая)

25. Проспект Мира (Кольцевая линия)

26. Рижская (Калужско-Рижская линия)

27. Смоленская (Арбатско-Покровская линия)

28. Смоленская (Филевская линия)

29. Сокол

30. Сокольники (Сокольническая линия)

31. Театральная Станции, признанные объектами культурного наследия до 20 августа 1. Автозаводская

2. Бауманская

3. Белорусская (Кольцевая линия)

4. Киевская (Кольцевая линия)

5. Комсомольская (Кольцевая линия)

6. Красные Ворота

7. Кропоткинская

8. Маяковская

9. Новокузнецкая

10. Павелецкая (Замоскворецкая линия)

11. Партизанская

12. Площадь Революции

13. Семеновская

14. Таганская (Кольцевая линия)

15. Университет

16. Чистые пруды

17. Электрозаводская (Арбатско-Покровская линия)

Московский закон «Об объектах культурного наследия» был обновлен для снятия противоречий с соответствующим федеральным законом. К лету 2025 года в перечне выявленных объектов культурного наследия, помимо указанных станций метрополитена, находилось более 1,5 тыс. памятников, также потерявших свой статус. Среди них, например, Электрозавод, здание госбезопасности на Лубянке, театр «Современник» и ансамбль Хитровской площади. Это вызвало недовольство общественников. В июне прошлого года представители «Архнадзора» даже обратились в Мосгорсуд с иском. По мнению градозащитников, новый московский закон противоречит федеральному, так как по нему объекты лишались охранного статуса без экспертизы. Однако Второй кассационный суд в июле 2026 года отказался удовлетворять исковое заявление.

Нынешнее решение столичных властей представители «Архнадзора» назвали «восстановлением справедливости». В пресс-службе департамента культурного наследия сообщили 20 августа, что помещение этих станций в ОКН было необходимо, так как «каждая из них сохранила характерные особенности архитектуры первых лет московского метро».

Полина Ячменникова