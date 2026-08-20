Еще 31 станция Московского метрополитена признана объектом культурного наследия
В Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) внесена 31 историческая станция Московского метрополитена. Это следует из приказов столичного департамента культурного наследия, подписанных 20 августа. Среди них — станции первой очереди строительства метрополитена, открытые 15 мая 1935 года, а также еще несколько исторических: Кольцевой, Сокольнической, Филевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и Замоскворецкой линий. Таким образом, в ОКН теперь включено 48 станций столичного метро.
Станция «Новослободская»
Фото: Агентство «Москва»
С июня 2007 года эти станции находились в перечне выявленных объектов культурного наследия (также дает охранный статус) и по закону должны были попасть в ОКН после проведения экспертизы. Однако осенью 2024 года в столичное законодательство были внесены изменения, и все выявленные объекты, решение о включении которых в ОКН не было принято до 1 июля 2025 года, автоматически исключались из этого списка, а значит, теряли охранный статус.
Московское метро в списках культурного наследия
Станции, признанные объектами культурного наследия 20 августа 2026 года
- 1. Александровский сад
- 2. Алексеевская
- 3. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
- 4. Арбатская (Филевская линия)
- 5. Аэропорт
- 6. Белорусская (Замоскворецкая линия)
- 7. Библиотека им. Ленина
- 8. ВДНХ
- 9. Динамо
- 10. Добрынинская
- 11. Киевская (Арбатско-Покровская линия)
- 12. Киевская (Филевская линия)
- 13. Комсомольская (Сокольническая линия)
- 14. Краснопресненская
- 15. Красносельская
- 16. Курская (Арбатско-Покровская)
- 17. Курская (Кольцевая линия)
- 18. Лубянка
- 19. Новослободская
- 20. Октябрьская (Кольцевая линия)
- 21. Охотный ряд
- 22. Павелецкая (Кольцевая линия)
- 23. Парк культуры (Кольцевая линия)
- 24. Парк культуры (Сокольническая)
- 25. Проспект Мира (Кольцевая линия)
- 26. Рижская (Калужско-Рижская линия)
- 27. Смоленская (Арбатско-Покровская линия)
- 28. Смоленская (Филевская линия)
- 29. Сокол
- 30. Сокольники (Сокольническая линия)
- 31. Театральная
Станции, признанные объектами культурного наследия до 20 августа
- 1. Автозаводская
- 2. Бауманская
- 3. Белорусская (Кольцевая линия)
- 4. Киевская (Кольцевая линия)
- 5. Комсомольская (Кольцевая линия)
- 6. Красные Ворота
- 7. Кропоткинская
- 8. Маяковская
- 9. Новокузнецкая
- 10. Павелецкая (Замоскворецкая линия)
- 11. Партизанская
- 12. Площадь Революции
- 13. Семеновская
- 14. Таганская (Кольцевая линия)
- 15. Университет
- 16. Чистые пруды
- 17. Электрозаводская (Арбатско-Покровская линия)
Московский закон «Об объектах культурного наследия» был обновлен для снятия противоречий с соответствующим федеральным законом. К лету 2025 года в перечне выявленных объектов культурного наследия, помимо указанных станций метрополитена, находилось более 1,5 тыс. памятников, также потерявших свой статус. Среди них, например, Электрозавод, здание госбезопасности на Лубянке, театр «Современник» и ансамбль Хитровской площади. Это вызвало недовольство общественников. В июне прошлого года представители «Архнадзора» даже обратились в Мосгорсуд с иском. По мнению градозащитников, новый московский закон противоречит федеральному, так как по нему объекты лишались охранного статуса без экспертизы. Однако Второй кассационный суд в июле 2026 года отказался удовлетворять исковое заявление.
Нынешнее решение столичных властей представители «Архнадзора» назвали «восстановлением справедливости». В пресс-службе департамента культурного наследия сообщили 20 августа, что помещение этих станций в ОКН было необходимо, так как «каждая из них сохранила характерные особенности архитектуры первых лет московского метро».