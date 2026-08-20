Запорожские избиратели не смогут голосовать по украинским паспортам

Избирательная комиссия Запорожской области не планирует разрешать жителям региона голосовать на выборах в Госдуму по украинским паспортам. Об этом сообщила на брифинге председатель облизбиркома Галина Катющенко.

«Мы такое решение не принимали и с большой долей вероятности принимать не будем»,— сказала госпожа Катющенко. По ее словам, все жители области либо уже получили российские паспорта, либо располагают временными справками на период их оформления.

На первых после присоединения к России выборах в четырех новых субъектах (осенью 2023 года там избирали региональные парламенты, а весной 2024-го — президента РФ) их жителям разрешалось голосовать как по российским, так и по украинским паспортам. Более того, по решению региональных избиркомов для идентификации избирателей могли использоваться и другие документы, включая выданные на Украине водительские удостоверения.

В начале думской кампании-2026 Центризбирком РФ утвердил положение об особенностях подготовки и проведения этих выборов на территориях, где действует военное положение (оно введено во всех четырех новых регионах). Среди прочего избиркомы таких субъектов, как и ранее, получили право самостоятельно устанавливать перечень документов, «использование которых допускается помимо паспорта» при проведении сентябрьского голосования.

Анна Коломенская