Экс-начальник учреждения ЦВО получил срок за фиктивное трудоустройство людей

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему начальнику 1064-го Центра ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторной диагностики Центрального военного округа (ЦВО), признанному виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Установлено, что в течение почти пяти лет фигурант фиктивно трудоустраивал граждан в отдел Центра в Иркутске. Нанятые лица свои обязанности не исполняли, а зарплату передавали начальнику. Для сокрытия схемы он давал подчиненным приказы вносить в табели недостоверные сведения, лично утверждал документы и передавал их в бухгалтерию. В 2021 году он изъял системный блок компьютера и удалил электронные версии табелей. Общая сумма похищенных бюджетных средств Минобороны составила 6,9 млн руб.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. С учетом предыдущего приговора за злоупотребление полномочиями ему назначено 5 лет 10 месяцев колонии общего режима с лишением права занимать госдолжности на 2 года. Суд также взыскал с него в пользу Минобороны более 6,3 млн руб.

В кассационной жалобе осужденный и его адвокат просили отменить судебные решения и направить дело на новое рассмотрение, а также освободить мужчину из-под стражи. Однако кассационная коллегия не удовлетворила жалобу. Суд пришел к выводу, что при расследовании и рассмотрении дела не было допущено нарушений, которые могли бы повлиять на законность и обоснованность вынесенных решений.

Полина Бабинцева