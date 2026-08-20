В Уфе 14 человек спустили с обесточенной канатной дороги

Канатная дорога на улице Менделеева в Уфе осталась без электричества из-за отключения электроэнергии. Спасатели спустили вниз 14 человек, застрявших в кабинках, сообщило городское управление гражданской защиты (УГЗ).

Сотрудники дежурной смены УГЗ сразу прибыли на место. Среди спасенных — шестеро детей и одна беременная. Пострадавших нет, указано в публикации.