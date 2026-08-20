В Уфе 14 человек спустили с обесточенной канатной дороги
Канатная дорога на улице Менделеева в Уфе осталась без электричества из-за отключения электроэнергии. Спасатели спустили вниз 14 человек, застрявших в кабинках, сообщило городское управление гражданской защиты (УГЗ).
Сотрудники дежурной смены УГЗ сразу прибыли на место. Среди спасенных — шестеро детей и одна беременная. Пострадавших нет, указано в публикации.
Подобные инциденты с канатными дорогами происходили и ранее. Так, 5 июля 2026 года в Нижнем Новгороде из-за непогоды застряли 16 человек, включая четырех детей, которых эвакуировали спасатели. 31 января 2026 года 50 человек были эвакуированы с канатной дороги в горнолыжном парке Степаново Московской области из-за выхода троса из ролика подъемника, никто не пострадал.