Дефицит бюджета Белгородской области в первом полугодии составил 14,5 млрд

Правительство Белгородской области утвердило отчет об исполнении облбюджета за первое полугодие 2026 года, в соответствии с которым доходы составили 69,2 млрд руб., расходы — 83,7 млрд руб., а дефицит — 14,5 млрд руб. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Белгородской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Правительство Белгородской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За полгода в облбюджет поступило 42% от запланированных 164,8 млрд руб. доходов. Расходная же часть была исполнена на 44% от утвержденных на 2026 год 189,5 млрд руб. По итогам года дефицит казны должен составить 24,7 млрд руб.

В структуре доходов заметное место занимают средства, полученные от налогов на прибыль, — 35,1 млрд руб. (39,5% от плана в 88,9 млрд руб.). Безвозмездные поступления составили 13,8 млрд руб. — 43% от запланированных 32 млрд руб. Доходы от налогов на подакцизные товары достигли 5,6 млрд руб. (44% от 12,6 млрд руб.).

На экономические направления из бюджета потратили 12 млрд руб. из запланированных 33,9 млрд руб. (35%). Большая часть этой суммы была направлена на ремонт и строительство дорог — 4,8 млрд руб. (26,5% от плана в 18,2 млрд руб.). На развитие сельского хозяйства потратили 1,7 млрд руб., что составляет 43% от запланированных 3,9 млрд руб.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что расходы бюджета Белгородской области в 2026 году должны составить 182,2 млрд руб., доходы — 164,9 млрд руб., а дефицит — 17,3 млрд руб. Предполагалось, что более половины расходов региональной казны будут направлены на социальную сферу.

Егор Якимов