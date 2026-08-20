В Екатеринбурге стартовал первый фестиваль любительского кино «Гуща»

В рок-зале Музея андеграунда в Екатеринбурге с 20 по 22 августа организован показ короткометражных фильмов в рамках фестиваля независимого кино «Гуща». По словам организаторов, мероприятие должно стать безопасной площадкой, где молодые режиссеры могут показать свое творчество широкой аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Член жюри, руководитель мастерской «Кинолук» Алена Тремазова Фото: София Паникова Первый фестиваль любительского кино «Гуща» в Музее андеграунда Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 2 Член жюри, руководитель мастерской «Кинолук» Алена Тремазова Фото: София Паникова Первый фестиваль любительского кино «Гуща» в Музее андеграунда Фото: София Паникова

«Чем больше площадок, где мы можем смотреть, обсуждать и изучать, тем лучше. Качество всегда будет расти. Ребята, которые у меня учатся, делают иногда очень классное кино. Но оно, конечно, неконкурентоспособно, например, московскому продакшену»,— призналась член жюри, руководитель мастерской «Кинолук» Алена Тремазова.

Фестиваль «Гуща» пройдет впервые. Зрителям покажут любительские киноработы от начинающих режиссеров в формате Do It Yourself («сделай сам»). Организаторы отобрали почти 40 работ, среди которых есть картины разных жанров. Отдельной категорией для оценки жюри стали музыкальные видеоклипы. Кроме того, в рок-зале пройдут лекции, паблик-ток и творческая встреча с режиссером, продюсером и основателем студии «29 февраля» Алексеем Федорченко. Лучшие режиссеры и команды получат награды от организаторов, специальные призы от жюри и партнеров фестиваля.

София Паникова