Самолет РЭБ США совершил несколько полетов у Калининградской области

Самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) США EA-37B Compass Call совершал полеты недалеко от Калининградской области, сообщает издание Military Watch. По данным ТАСС, это второй такой полет с начала недели.

Самолет кружил в воздушном пространстве Польши в районе побережья Балтийского моря. EA-37B действовал в сопровождении самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) НАТО E-3 и американского разведывательного самолета ARTEMIS II, отмечает Military Watch. Перед полетом самолет EA-37B передислоцировали из Греции в польское село Повидз. E-3, в свою очередь, передислоцировали с немецкой военной базы Гайленкирхен, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

По оценке Military Watch, совместный полет может указывать на разведывательную операцию или миссию радиоэлектронной борьбы. Однако точную цель нельзя установить только по данным полетов, отметили в издании. ТАСС уточняет, что в последний раз в районе Калининградской области разведывательные самолеты и истребители стран НАТО летали 18 августа.