Апелляция согласилась со всеми основаниями для снятия «Яблока» с выборов

Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) в решении по жалобе «Яблока» на снятие списка ее кандидатов с выборов в Госдуму подтвердила все выводы первой инстанции, следует из текста решения, с которым познакомился “Ъ”. Устоял, в частности, вывод об иностранном финансировании избирательной кампании партии через «контрагентов», получавших средства из-за рубежа. Согласно представленной Центризбиркомом справке Росфинмониторинга, среди жертвовавших партии было выявлено 74 человека, на счета которых с апреля 2023 по август 2026 года поступило около 80 млн руб. от 310 иностранных лиц.

Апелляция не согласилась с утверждением «Яблока», что суд первой инстанции, ссылаясь на справку, вышел за пределы административного иска партии «Родина» — документ лишь подтверждает ее доводы, говорится в решении. Коллегия повторила вывод о том, что размещение агитационных материалов партии на зарубежных информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, не могло быть проведена за счет средств избирательного фонда, и не усомнилась в оценке стоимости размещения публикаций, которую провела саморегулируемая организация в сфере рекламы «Ассоциация блогеров и агентств».

Наконец, устояли и аргументы «Родины» о нарушении авторских прав при использовании в интервью лидера партии Григория Явлинского ряда фраз и рисунков. Публикация на сайте партии созданного с помощью ChatGPT изображения без указания согласия правообладателя, которым является компания OpenAI, «также свидетельствует о нарушении партией "Яблоко" законодательства об интеллектуальной собственности», заключила апелляционная коллегия ВС.

Анастасия Корня