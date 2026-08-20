Телескоп не дождался буксира

NASA и американская компания Katalyst Space Technologies отказались от операции по захвату орбитальной обсерватории Swift и подъему ее орбиты с помощью экспериментального буксира LINK. Причиной стали проблемы с ориентацией аппарата, из-за которых сближение с телескопом и его безопасный захват оказались невозможными. В случае успеха эта миссия могла стать настоящим прорывом в отработке новейших технологий обслуживания спутников на орбите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ron Beard / NASA / Reuters Фото: Ron Beard / NASA / Reuters

О прекращении основной части миссии было объявлено 19 августа. Изначально планировалось, что после вывода на орбиту буксир догонит Swift, захватит его роботизированными манипуляторами и в течение нескольких месяцев постепенно поднимет орбиту до высоты около 600 км с помощью трех ксеноновых ионных электрических двигателей.

Теперь вместо этого специалисты намерены продолжить сближение LINK со Swift, чтобы проверить возможности аппарата при работе рядом с другим спутником.

Полученные данные, как отмечается в совместном сообщении NASA и Katalyst, планируется использовать в будущих проектах по обслуживанию космической техники.

Сам буксир был запущен 3 июля. Ракета Pegasus XL стартовала с самолета Stargazer над атоллом Кваджалейн и вывела LINK на орбиту. В середине июля NASA сообщало, что «подготовка к сближению со Swift идет по плану», однако примерно через три недели после запуска на буксире возникли серьезные проблемы. В конце июля аппарат начал неконтролируемо вращаться сразу вокруг нескольких осей, а связь с ним стала прерывистой. Предварительная проверка показала, что два из трех маховиков, с помощью которых буксир меняет и удерживает положение в пространстве, перестали работать.

Katalyst попыталась приспособить систему управления LINK к работе с оставшимся в строю оборудованием, но добиться устойчивой стабильности, достаточной для безопасного захвата обсерватории, не удалось.

По версии гендиректора Katalyst Гхонхи Ли, одной из возможных причин сбоя могла стать автоматическая перезагрузка бортовой системы после потери связи с аппаратом: последовавший за этим скачок температуры мог повредить электронные схемы, управляющие маховиками.

Господин Ли отметил, что, несмотря на отказ от основной задачи, его команда уже получила значительный объем данных и рассчитывает использовать полученный опыт для создания повторяемого подхода к будущим операциям сближения и обслуживания спутников. Администратор NASA Джаред Айзекман, в свою очередь, подчеркнул, что неудачный результат не отменяет ценности самой попытки.

Важность этой миссии для NASA состояла не только в продлении работы конкретного телескопа, запущенного еще в 2004 году. LINK должен был отработать новую технологию обслуживания и продления ресурса спутника, который изначально не проектировался для ремонта или перемещения на орбите. Подобные возможности уже отрабатываются и другими космическими державами. Например, российские спутники-инспекторы способны сближаться с другими объектами на орбите и проводить их осмотр. В случае же с LINK речь шла о следующем этапе — физическом захвате спутника и изменении его орбиты. Именно такие операции рассматриваются как одно из направлений развития обслуживания космической техники.

Дмитрий Сотак