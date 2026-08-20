Представитель ЕК: Норвегия обогнала США в поставках газа в Европу

Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Евросоюз, обойдя по объемам США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Эва Хрцинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nerijus Adomaitis / Reuters Фото: Nerijus Adomaitis / Reuters

«Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше»,— уточнила госпожа Хрцинова на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕК добавила, что сейчас страны-члены сообщества подготавливают хранилища газа перед отопительным сезоном. «Темпы несколько медленнее, чем в предыдущие годы, но на самом деле все идет хорошо и на сегодняшний день мы очень близки к 62%»,— рассказала Эва Хрцинова.

По итогам 2025 года Норвегия поставила в Европу 114,9 млрд куб. м, что на 2,3% ниже показателя годом ранее. Наибольший объем поставок (10%), по данным газового оператора Gassco, пришелся на Великобританию.