Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Ульяновской области

В Ульяновской области при атаке беспилотников погиб житель Новоспасского района. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram.

Как рассказал господин Русских, мужчина получил ранение головы. «Врачи областного травмоцентра, куда был срочно доставлен пострадавший, боролись за его жизнь до последней минуты. К сожалению, спасти раненого не удалось»,— написал губернатор. Он пообещал, что семья погибшего получит необходимую помощь.

Сегодня средства ПВО отразили атаку 15 беспилотников ВСУ на объекты Новоспасского района. По словам главы региона, системы жизнеобеспечения района работают штатно.