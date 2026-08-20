Бывший вице-президент Либерии арестована за наркоторговлю

Джуэл Хоуард-Тейлор, занимавшая пост вице-президента Либерии с 2018 по 2024 год, арестована в рамках международного расследования незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает The Times со ссылкой на представителей либерийских властей.

По их заявлению, госпожа Хоуард-Тейлор была арестована 19 августа на пути в международный аэропорт столицы страны Монровии. Ночь она провела в полицейском участке. Сейчас ей уже предъявлены обвинения в наркоторговле.

Газета напоминает, что в июле этого года либерийские власти объявили о захвате предназначенных для отправки в Европу 4 тонн кокаина на сумму $317 млн. По мнению экспертов, сам факт наличия такого количества наркотика в стране говорит о растущей роли Либерии в мировой наркоторговле.

Власти страны уже заявили, что к арестованной не будет особого отношения. «Не будет избирательного правосудия, не будет никакой политической протекции, не будет ни "священных коров", ни компромиссов в борьбе с организованной преступностью»,— цитирует газета правительственное заявление.

Госпожа Хоуард-Тейлор — бывшая жена Чарльза Тейлора, одного из крупных полевых командиров страны в период гражданской войны (1989–1996), занимавшего пост президента страны с 1997 по 2003 год. В настоящее время он отбывает 50-летний срок заключения в одной из британских тюрем за военные преступления. Госпожа Хоуард-Тейлор неоднократно заявляла, что ничего не знала о преступлениях мужа.

Андрей Келекеев