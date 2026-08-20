Более 7 тыс. избирательных участков буду работать в УрФО в дни выборов

Более семи тыс. избирательных участков будут работать в регионах Уральского федерального округа (УрФО) в дни предстоящих выборов 18–20 сентября. На них ожидают свыше девяти млн жителей. Об этом сообщил в своих соцсетях полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога по итогам заседания совета по подготовке к выборам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В заседании приняли участие зампредседателя ЦИК России Николай Булаев и заместитель начальника управления президента России Алексей Семенов. Губернаторы регионов округа доложили о ходе подготовки к выборам.

Помимо выборов депутатов Госдумы, в регионах УрФО запланировано еще 88 избирательных кампаний. Наиболее насыщенным, по словам полпреда, голосование будет в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре: в частности, жители Ханты-Мансийска получат по восемь бюллетеней.

«Поэтому нужно грамотно выстроить информационную работу. Каждый житель округа должен четко понимать, где и как он голосует, включая такие форматы, как дистанционное голосование и "мобильный избиратель". Прозрачность и доступность информации — это основа легитимности выборов»,— сказал Артем Жога.

Отдельное внимание на заседании совета при полпреде уделили безопасности. Для проведения выборов в УрФО задействуют почти 6 тыс. зданий, которые заранее обследуют сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии.

«Особого внимания требуют угрозы, связанные с попытками из-за рубежа дестабилизировать общественно-политическую обстановку. Враг продолжит искать новые способы повлиять на жителей округа. Поэтому необходимо держать руку на пульсе. Наша совместная цель — защитить право граждан на свободное волеизъявление»,— заявил полпред.

Полина Бабинцева