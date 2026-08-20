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ТАСС: жителю Волгоградской области отменили штраф за попытку сбить дрон из ружья

Волгоградский областной суд отменил штраф, назначенный 66-летнему жителю региона Николаю Мухина за попытку сбить беспилотник из ружья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

По версии инстанции, мужчина совершил правонарушение в состоянии крайней необходимости, отметил собеседник агентства. Поэтому судья отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу на основании п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП.

В июле 2026 года мировой судья оштрафовал Николая Мухина за стрельбу в не отведенном для этого месте на 40 тыс. руб. Мужчина пытался сбить пролетавший над его участком беспилотник из одноствольного охотничьего ружья. Еланский районный суд оставил решение без изменений.

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