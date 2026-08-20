Правительство выделило 1 млрд руб. на новые машины скорой помощи в регионах

Правительство России выделило более 1 млрд руб. на обновление автопарка скорой помощи в 18 регионах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На эти деньги закупят около 200 автомобилей скорой помощи отечественного производства.

«Поддержим обновление парка скорых во многих субъектах, что повысит уровень и своевременность оказания неотложной медицинской помощи на местах»,— отметил господин Мишустин на заседании правительства.

Обновление парка автомобилей скорой помощи предусмотрено действующей программой партии «Единая Россия». Как уточняли в партии, с начала реализации программы в регионы поступило более 13 тыс. новых специализированных машин скорой помощи.