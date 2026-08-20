ВС рассмотрел спор о компенсации за незаконное использование чужой фотографии

Верховный суд РФ (ВС) запретил рассчитывать размер компенсации за незаконное использование фотографии исходя из цены передачи права на другие снимки того же автора, сделанные на том же оборудовании. Разъяснение касается споров, в которых истец решил взыскивать не фиксированную сумму компенсации, а двукратную стоимость прав на использование изображения.

В случае, если стоимость прав на конкретную фотографию не определена, иск подлежит отклонению, признал ВС. Юристы полагают, что эта позиция ужесточает подход по отношению к правообладателям и создает для них больше рисков. Эксперты отмечают, что вступившие в силу в январе поправки позволят судам в будущем действовать более гибко.

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