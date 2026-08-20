ВС рассмотрел спор о компенсации за незаконное использование чужой фотографии
Верховный суд РФ (ВС) запретил рассчитывать размер компенсации за незаконное использование фотографии исходя из цены передачи права на другие снимки того же автора, сделанные на том же оборудовании. Разъяснение касается споров, в которых истец решил взыскивать не фиксированную сумму компенсации, а двукратную стоимость прав на использование изображения.
В случае, если стоимость прав на конкретную фотографию не определена, иск подлежит отклонению, признал ВС. Юристы полагают, что эта позиция ужесточает подход по отношению к правообладателям и создает для них больше рисков. Эксперты отмечают, что вступившие в силу в январе поправки позволят судам в будущем действовать более гибко.
Подробнее — в материале «Ъ» «Компенсация не попала в кадр».
В январе 2026 года в Гражданский кодекс РФ вступили в силу изменения, которые ограничат компенсации за нарушение исключительных прав на интеллектуальную собственность, позволяя судам снижать размеры исков. Суды смогут уменьшать суммы претензий, чтобы правообладатели не требовали чрезмерно высокие выплаты, а также менять способ расчета компенсации, если выбранный истцом метод является объективно неприменимым или необоснованным. Ранее это служило основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.
В 2025 году компания «Восьмая заповедь», защищающая права фотографов, подала иск к кулинарному интернет-порталу ООО «Едимдома.ру», принадлежащему актрисе Юлии Высоцкой, на сумму 100 тыс. руб. Ранее, в 2024 году, актер Сергей Безруков требовал 500 тыс. руб. компенсации с индивидуальной предпринимательницы за продажу масок с его изображением: 250 тыс. руб. за незаконное использование фотографии и 250 тыс. руб. за несогласованную обработку и публикацию персональных данных в интернете.
Количество дел о компенсациях за использование чужих изображений с 2016 по 2024 год выросло в 328 раз, достигнув в 2024 году более 8 тыс. разбирательств на общую сумму свыше 1,5 млрд руб. С 2023 года ООО «Восьмая заповедь» активно подает иски против сайтов и СМИ за использование чужих фотографий без указания авторства, а компания «Фортуна Технолоджис» за время своего существования выиграла более 4 тыс. таких дел со средней суммой компенсации около 30 тыс. руб.