В ЕК рассказали о запросах Украины по программе финансирования на €90 млрд

Украина пока не запрашивала у Евросоюза средства ПВО по военной программе финансирования на €90 млрд. Среди требований есть только ударное вооружение: ракеты, дроны и самолеты, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.

«Я могу подтвердить, что Украина имеет возможность запросить любое оружие, которое ей нужно. Они могут запросить средства ПВО или борьбы с баллистикой»,— уточнил господин Уйвари на брифинге (цитата по ТАСС).

По словам представителя ЕК, как только организация получает от Украины контракты на закупки вооружения, то может проработать их очень быстро, «за несколько дней», после чего отправить в работу. Детализировать какие-либо из запросов украинской стороны Балаш Уйвари не стал.