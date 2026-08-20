В ЕК рассказали о запросах Украины по программе финансирования на €90 млрд
Украина пока не запрашивала у Евросоюза средства ПВО по военной программе финансирования на €90 млрд. Среди требований есть только ударное вооружение: ракеты, дроны и самолеты, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.
«Я могу подтвердить, что Украина имеет возможность запросить любое оружие, которое ей нужно. Они могут запросить средства ПВО или борьбы с баллистикой»,— уточнил господин Уйвари на брифинге (цитата по ТАСС).
По словам представителя ЕК, как только организация получает от Украины контракты на закупки вооружения, то может проработать их очень быстро, «за несколько дней», после чего отправить в работу. Детализировать какие-либо из запросов украинской стороны Балаш Уйвари не стал.
Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари 11 мая 2026 года сообщал, что Евросоюз и Украина планируют заключить кредитное соглашение на 90 млрд евро до конца второго квартала 2026 года, с первым траншем в 9 млрд евро. Из этой суммы 5,9 млрд евро должны быть направлены на оборонные цели, а 3,2 млрд евро — на программы макрофинансовой помощи. В частности, первая выплата на оборону касалась беспилотников.
Еврокомиссия уже выделила Украине 3,9 млрд евро военной помощи из общего кредита в 90 млрд евро, предназначенных на беспилотники. Первый транш в размере 3,2 млрд евро был направлен Украине 25 июня 2026 года. В целом, кредит включает 60 млрд евро на поддержку обороны Украины в 2026 и 2027 годах и 30 млрд евро на бюджетные нужды.
Помимо этого, 15 июля 2026 года Еврокомиссия выделила еще 1 млрд евро на закупку беспилотников для Украины из программы военного финансирования. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также заявила об утверждении плана распределения дополнительных 10 млрд евро на закупку беспилотников, ракет и самолетов. Также было подписано соглашение о совместном производстве БПЛА.