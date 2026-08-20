Гражданина ФРГ заподозрили в причастности к убийству ребенка в российской школе

Генеральная прокуратура Германии взяла под контроль расследование дела о создании двух онлайн-сообществ, организаторы которых подстрекали подростков к преступлениям по всему миру. Среди указанных в деле эпизодов — склонение к убийству ребенка ножом в российской школе. Название учреждения и дата инцидента не раскрываются.

Сейчас по делу проходит один человек — в пресс-релизе ведомства он указан как Кай М., его задержали еще в марте. По данным Sudwestrundfunk (SWR), это 19-летний житель Трира на юго-западе страны. Ему предъявлены обвинения по статьям о создании террористической организации, подстрекательстве к убийству, сексуализированном насилии над несовершеннолетним, распространении порнографии.

Следствие считает, что злоумышленник руководил двумя ультраправыми онлайн-сообществами. «Участники целенаправленно ищут в социальных сетях или на игровых платформах молодых людей, преимущественно девушек, которыми манипулируют и принуждают к унизительным действиям и/или членовредительству, вплоть до самоубийства»,— объяснили в прокуратуре.

В отдельных случаях детей и подростков подталкивали к нападениям на людей. Правоохранительные органы сообщили о нескольких эпизодах, с которыми, вероятно, связан задержанный. Один из них — убийство несовершеннолетнего ножом в одной из российских школ. По версии прокуратуры, именно участники сообщества убедили подростка совершить преступление.