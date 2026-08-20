Акции девелопера «Глоракс» выросли почти на 20% из-за планов по реорганизации

Акции девелопера «Глоракс» на торгах Мосбиржи 20 августа подскочили на 18,5% — до 41,9 руб. за штуку. По состоянию на 18:31 котировки скорректировались на отметке 38,87 руб. за бумагу (+9,9%).

Так бумаги «Глоракса» отреагировали на заявление компании о планируемой реорганизации. Процесс включает присоединение ООО «Специализированный застройщик «НТВО» и передачу долей нескольких дочерних структур в «Глоракс Управление активами».

Собрание акционеров по вопросу реорганизации состоится 5 октября в заочном формате. Условия выкупа акций у несогласных с реорганизацией и возможную цену бумаг компания не уточнила.