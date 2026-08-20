Тамбовские власти решили продать свою долю в «Тамбовской сахарной компании»

Правительство Тамбовской области планирует продать свою долю в ООО «Тамбовская сахарная компания» (контролируется структурой краснодарской ГК «Прогресс агро»). 25,01% в компании хотят реализовать по рыночной цене 388 млн руб. Это следует из проекта постановления облдумы о даче облправительству соответствующего разрешения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Продимекса Фото: пресс-служба Продимекса

В пояснительной записке к документу уточняется, что преимущественным правом выкупа доли властей пользуется ООО «Рассвет-Тамбов» Дмитрия Лебина (99%) и Евгения Костенко (1%), которое входит в краснодарскую группу компаний «Прогресс агро». Если компания откажется, то актив выставят на торги посредством аукциона, публичного предложения или продажи по минимально допустимой цене.

Полученные от реализации средства поступят в бюджет региона.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовская сахарная компания» было зарегистрировано в Мордовском районе Тамбовской области в 2008 году. Основной вид деятельности — производство сахара. Уставный капитал — 2,2 млрд руб. 74,99% компании принадлежит местному ООО «Рассвет-Тамбов», 25,01% — региону. Гендиректор — Александр Коба. 2025 год общество отработало с выручкой 658 млн руб. (+4% к году) и чистой прибылью 59 млн руб. (-78%).

В 2025 году представители «Тамбовской сахарной компании» подписали с правительством региона инвестсоглашение на ПМЭФ. Оно предполагает строительство сахарного завода в Мордовском округе стоимостью не менее 10 млрд руб. Завершить работы планировалось в третьем квартале 2028 года. Речь может идти о возобновлении заявленного 11 лет назад проекта.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова