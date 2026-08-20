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The Irish Times: Цукерберг приобрел в Ирландии готический замок

Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан стали владельцами замка Странкалли-Касл в графстве Уотерфорд на юго-востоке Ирландии. Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на представителя господина Цукерберга.

«Марк и его семья в восторге от возможности продолжить заботиться об этом историческом здании и надеются больше времени проводить в Ирландии, где находится международная штаб-квартира Meta (признана экстремистской и запрещена в России.— “Ъ”)»,— заявил представитель.

Сумма, за которую был куплен замок, не разглашается. По мнению экспертов The Irish Times, рыночная цена поместья — от €20 млн до €30 млн.

Замок построен в готическом стиле в 1830 году бывшим британским парламентарием Джоном Кейли. Поместье площадью 178 га, на котором он расположен, находится рядом с поместьем Баллантре-Хаус британского предпринимателя и изобретателя Джеймса Дайсона.

Андрей Келекеев

Фотогалерея

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Марк Цукерберг родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) в еврейской семье. Отец Цукерберга работал стоматологом, а мать — психиатром. Марк Цукерберг — второй ребенок и единственный мальчик из четырех детей в семье; его сестры — Рэнди (старшая), Донна и Ариэль

Марк Цукерберг родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) в еврейской семье. Отец Цукерберга работал стоматологом, а мать — психиатром. Марк Цукерберг — второй ребенок и единственный мальчик из четырех детей в семье; его сестры — Рэнди (старшая), Донна и Ариэль

Фото: Facebook/Mark Zuckerberg

В школьные годы Марк Цукерберг занимался компьютерным программированием и разработал сетевую версию игры «Риск». Тем не менее, после окончания школы он отверг предложения о трудоустройстве со стороны AOL и Microsoft и поступил в Гарвардский университет на факультет психологии. Параллельно с основной учебой он дополнительно посещал курсы IT

В школьные годы Марк Цукерберг занимался компьютерным программированием и разработал сетевую версию игры «Риск». Тем не менее, после окончания школы он отверг предложения о трудоустройстве со стороны AOL и Microsoft и поступил в Гарвардский университет на факультет психологии. Параллельно с основной учебой он дополнительно посещал курсы IT

Фото: Reuters

В университете — вместе со своими соседями по комнате Крисом Хьюзом и Дастином Московицем — Марк Цукерберг начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин. Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарварда

В университете — вместе со своими соседями по комнате Крисом Хьюзом и Дастином Московицем — Марк Цукерберг начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин. Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарварда

Фото: Reuters

Марк Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию. Его проект Facebook быстро набрал популярность и расширил свою платформу в сети: сперва регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты

Марк Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию. Его проект Facebook быстро набрал популярность и расширил свою платформу в сети: сперва регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты

Фото: Reuters

В 2004 году Марк Цукерберг познакомился с интернет-предпринимателем Шоном Паркером и инвестором Питером Тилем, которые помогли ему получить первые инвестиции для Facebook. Благодаря успешному развитию социальной сети Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером, поскольку владеет 24% компании Facebook. В марте 2010 года Forbes признал его одним из самых молодых миллиардеров в своем списке с состоянием $4 млрд. В списке самых богатых американцев, опубликованном журналом Forbes в сентябре 2010 года, Марк Цукерберг занял 29-е место с состоянием в $7 млрд

В 2004 году Марк Цукерберг познакомился с интернет-предпринимателем Шоном Паркером и инвестором Питером Тилем, которые помогли ему получить первые инвестиции для Facebook. Благодаря успешному развитию социальной сети Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером, поскольку владеет 24% компании Facebook. В марте 2010 года Forbes признал его одним из самых молодых миллиардеров в своем списке с состоянием $4 млрд. В списке самых богатых американцев, опубликованном журналом Forbes в сентябре 2010 года, Марк Цукерберг занял 29-е место с состоянием в $7 млрд

Фото: Reuters

«Самое главное в бизнесе — сконцентрироваться на создании чего-то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хотелось самому пользоваться»

«Самое главное в бизнесе — сконцентрироваться на создании чего-то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хотелось самому пользоваться»

Фото: Reuters

В 2010 году Марк Цукерберг стал персоной года по версии журнала Time, а в 2013 году был признан самым популярным среди своих сотрудников главой компании по версии американского рекрутингового сайта Glassdoor: в ходе анонимного опроса Цукерберг получил свыше 90 % одобрительных голосов сотрудников

В 2010 году Марк Цукерберг стал персоной года по версии журнала Time, а в 2013 году был признан самым популярным среди своих сотрудников главой компании по версии американского рекрутингового сайта Glassdoor: в ходе анонимного опроса Цукерберг получил свыше 90 % одобрительных голосов сотрудников

Фото: Time

Будучи дейтеранопом (дейтеранопия характерна для 1 % людей, это форма частичной цветовой слепоты, обычно врожденной, которая характеризуется пониженной чувствительностью к некоторым цветам), Марк Цукерберг различает красный и зеленый цвета куда хуже, чем синий — основной цвет Facebook. Поэтому дизайн социальной сети выполнен в синей гамме &lt;br>На фото: Марк Цукерберг и президент США Барак Обама

Будучи дейтеранопом (дейтеранопия характерна для 1 % людей, это форма частичной цветовой слепоты, обычно врожденной, которая характеризуется пониженной чувствительностью к некоторым цветам), Марк Цукерберг различает красный и зеленый цвета куда хуже, чем синий — основной цвет Facebook. Поэтому дизайн социальной сети выполнен в синей гамме
На фото: Марк Цукерберг и президент США Барак Обама

Фото: Reuters

«Если у человека есть мозги, он просто не имеет морального права работать не на себя, отдавая большую часть своего времени и результаты своих достижений своему работодателю»

«Если у человека есть мозги, он просто не имеет морального права работать не на себя, отдавая большую часть своего времени и результаты своих достижений своему работодателю»

Фото: Reuters

Марк Цукерберг приезжал в Россию в 2012 году: с 30 сентября по 2 октября он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, принял участие в двух передачах на «Первом канале» и выступил перед студентами МГУ

Марк Цукерберг приезжал в Россию в 2012 году: с 30 сентября по 2 октября он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, принял участие в двух передачах на «Первом канале» и выступил перед студентами МГУ

Фото: Пресс-служба Facebook

На проходящей в Москве конференции разработчиков Facebook World Hack Марк Цукерберг заявил: «Наибольшее преимущество для вас (разработчиков, — &quot;Ъ&quot;) в создании приложений для Facebook, а не для локальных сетей, заключается в возможности получить доступ к почти 1 млрд пользователей». Главным преимуществом своей социальной сети перед другими Цукерберг считает максимальное число пользователей в интернете. В настоящее время Facebook — самая крупная социальная сеть в мире &lt;br>На фото: Марк Цукерберг на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

На проходящей в Москве конференции разработчиков Facebook World Hack Марк Цукерберг заявил: «Наибольшее преимущество для вас (разработчиков, — "Ъ") в создании приложений для Facebook, а не для локальных сетей, заключается в возможности получить доступ к почти 1 млрд пользователей». Главным преимуществом своей социальной сети перед другими Цукерберг считает максимальное число пользователей в интернете. В настоящее время Facebook — самая крупная социальная сеть в мире
На фото: Марк Цукерберг на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

Фото: Reuters

«Каждую сотню лет средства массовой информации претерпевают изменения. Сейчас настало время тотального обмена информацией между конкретными людьми. В этом и состоит будущее интернет-рекламы: ничто не сработает лучше, чем рекомендация твоего друга, которую ты можешь посмотреть на его странице»

«Каждую сотню лет средства массовой информации претерпевают изменения. Сейчас настало время тотального обмена информацией между конкретными людьми. В этом и состоит будущее интернет-рекламы: ничто не сработает лучше, чем рекомендация твоего друга, которую ты можешь посмотреть на его странице»

Фото: Reuters

19 мая 2012 года Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Пара устроила празднование по поводу получения Присциллой докторской степени по медицине, однако, когда близкие друзья и члены семьи приехали в дом Цукерберга и Чан в Пало-Альто, им объявили, что они попали на свадьбу. По словам представителя пары, свадьба не была приурочена проведению компанией Facebook IPO, а скорее к окончанию обучения Чан

19 мая 2012 года Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Пара устроила празднование по поводу получения Присциллой докторской степени по медицине, однако, когда близкие друзья и члены семьи приехали в дом Цукерберга и Чан в Пало-Альто, им объявили, что они попали на свадьбу. По словам представителя пары, свадьба не была приурочена проведению компанией Facebook IPO, а скорее к окончанию обучения Чан

Фото: Reuters

В декабре 2010 года Марк Цукерберг объявил, что он присоединился к «Клятве дарения» — филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса. К февралю 2013 года 105 миллиардеров присоединились к кампании и пообещали отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность &lt;br>На фото: выставка портретов Марка Цукерберга под названием The Face of Facebook в Сингапуре

В декабре 2010 года Марк Цукерберг объявил, что он присоединился к «Клятве дарения» — филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса. К февралю 2013 года 105 миллиардеров присоединились к кампании и пообещали отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность
На фото: выставка портретов Марка Цукерберга под названием The Face of Facebook в Сингапуре

Фото: Reuters

История создания Марком Цукербергом социальной сети легла в основу сценария Аарона Соркина и фильма Дэвида Финчера «Социальная сеть», вышедшего на экраны в 2010 году (кадр из фильма — на фото). Роль будущего миллиардера исполнил актер Джесси Айзенберг. Цукерберг не имел отношения к этому проекту, дистанцировался от него в интервью, однако в январе 2010 года все-таки встретился с сыгравшим его Айзенбергом на шоу Saturday Night Live и дал положительную оценку фильму

История создания Марком Цукербергом социальной сети легла в основу сценария Аарона Соркина и фильма Дэвида Финчера «Социальная сеть», вышедшего на экраны в 2010 году (кадр из фильма — на фото). Роль будущего миллиардера исполнил актер Джесси Айзенберг. Цукерберг не имел отношения к этому проекту, дистанцировался от него в интервью, однако в январе 2010 года все-таки встретился с сыгравшим его Айзенбергом на шоу Saturday Night Live и дал положительную оценку фильму

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Марк Цукерберг родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) в еврейской семье. Отец Цукерберга работал стоматологом, а мать — психиатром. Марк Цукерберг — второй ребенок и единственный мальчик из четырех детей в семье; его сестры — Рэнди (старшая), Донна и Ариэль

Фото: Facebook/Mark Zuckerberg

В школьные годы Марк Цукерберг занимался компьютерным программированием и разработал сетевую версию игры «Риск». Тем не менее, после окончания школы он отверг предложения о трудоустройстве со стороны AOL и Microsoft и поступил в Гарвардский университет на факультет психологии. Параллельно с основной учебой он дополнительно посещал курсы IT

Фото: Reuters

В университете — вместе со своими соседями по комнате Крисом Хьюзом и Дастином Московицем — Марк Цукерберг начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин. Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарварда

Фото: Reuters

Марк Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию. Его проект Facebook быстро набрал популярность и расширил свою платформу в сети: сперва регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты

Фото: Reuters

В 2004 году Марк Цукерберг познакомился с интернет-предпринимателем Шоном Паркером и инвестором Питером Тилем, которые помогли ему получить первые инвестиции для Facebook. Благодаря успешному развитию социальной сети Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером, поскольку владеет 24% компании Facebook. В марте 2010 года Forbes признал его одним из самых молодых миллиардеров в своем списке с состоянием $4 млрд. В списке самых богатых американцев, опубликованном журналом Forbes в сентябре 2010 года, Марк Цукерберг занял 29-е место с состоянием в $7 млрд

Фото: Reuters

«Самое главное в бизнесе — сконцентрироваться на создании чего-то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хотелось самому пользоваться»

Фото: Reuters

В 2010 году Марк Цукерберг стал персоной года по версии журнала Time, а в 2013 году был признан самым популярным среди своих сотрудников главой компании по версии американского рекрутингового сайта Glassdoor: в ходе анонимного опроса Цукерберг получил свыше 90 % одобрительных голосов сотрудников

Фото: Time

Будучи дейтеранопом (дейтеранопия характерна для 1 % людей, это форма частичной цветовой слепоты, обычно врожденной, которая характеризуется пониженной чувствительностью к некоторым цветам), Марк Цукерберг различает красный и зеленый цвета куда хуже, чем синий — основной цвет Facebook. Поэтому дизайн социальной сети выполнен в синей гамме
На фото: Марк Цукерберг и президент США Барак Обама

Фото: Reuters

«Если у человека есть мозги, он просто не имеет морального права работать не на себя, отдавая большую часть своего времени и результаты своих достижений своему работодателю»

Фото: Reuters

Марк Цукерберг приезжал в Россию в 2012 году: с 30 сентября по 2 октября он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, принял участие в двух передачах на «Первом канале» и выступил перед студентами МГУ

Фото: Пресс-служба Facebook

На проходящей в Москве конференции разработчиков Facebook World Hack Марк Цукерберг заявил: «Наибольшее преимущество для вас (разработчиков, — "Ъ") в создании приложений для Facebook, а не для локальных сетей, заключается в возможности получить доступ к почти 1 млрд пользователей». Главным преимуществом своей социальной сети перед другими Цукерберг считает максимальное число пользователей в интернете. В настоящее время Facebook — самая крупная социальная сеть в мире
На фото: Марк Цукерберг на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

Фото: Reuters

«Каждую сотню лет средства массовой информации претерпевают изменения. Сейчас настало время тотального обмена информацией между конкретными людьми. В этом и состоит будущее интернет-рекламы: ничто не сработает лучше, чем рекомендация твоего друга, которую ты можешь посмотреть на его странице»

Фото: Reuters

19 мая 2012 года Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Пара устроила празднование по поводу получения Присциллой докторской степени по медицине, однако, когда близкие друзья и члены семьи приехали в дом Цукерберга и Чан в Пало-Альто, им объявили, что они попали на свадьбу. По словам представителя пары, свадьба не была приурочена проведению компанией Facebook IPO, а скорее к окончанию обучения Чан

Фото: Reuters

В декабре 2010 года Марк Цукерберг объявил, что он присоединился к «Клятве дарения» — филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса. К февралю 2013 года 105 миллиардеров присоединились к кампании и пообещали отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность
На фото: выставка портретов Марка Цукерберга под названием The Face of Facebook в Сингапуре

Фото: Reuters

История создания Марком Цукербергом социальной сети легла в основу сценария Аарона Соркина и фильма Дэвида Финчера «Социальная сеть», вышедшего на экраны в 2010 году (кадр из фильма — на фото). Роль будущего миллиардера исполнил актер Джесси Айзенберг. Цукерберг не имел отношения к этому проекту, дистанцировался от него в интервью, однако в январе 2010 года все-таки встретился с сыгравшим его Айзенбергом на шоу Saturday Night Live и дал положительную оценку фильму

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