Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан стали владельцами замка Странкалли-Касл в графстве Уотерфорд на юго-востоке Ирландии. Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на представителя господина Цукерберга.

«Марк и его семья в восторге от возможности продолжить заботиться об этом историческом здании и надеются больше времени проводить в Ирландии, где находится международная штаб-квартира Meta (признана экстремистской и запрещена в России.— “Ъ”)»,— заявил представитель.

Сумма, за которую был куплен замок, не разглашается. По мнению экспертов The Irish Times, рыночная цена поместья — от €20 млн до €30 млн.

Замок построен в готическом стиле в 1830 году бывшим британским парламентарием Джоном Кейли. Поместье площадью 178 га, на котором он расположен, находится рядом с поместьем Баллантре-Хаус британского предпринимателя и изобретателя Джеймса Дайсона.

Андрей Келекеев