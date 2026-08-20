Объем экспорта из Армении в страны Евросоюза за первое полугодие превысил $516 млн. Это более чем на 80% больше аналогичного показателя годом ранее, сообщила пресс-служба армянского правительства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По сравнению с первым полугодием 2017 года (около $301 млн) экспорт в ЕС увеличился более чем на 71%. По данным Статистического комитета Армении, объем импорта в республику вырос на 28,4% — с $1,007 млрд до $1,293 млрд.

Товарооборот между Арменией и Россией в первом полугодии, напротив, снизился на 20,9% по сравнению с предыдущим годом — до $2,630 млрд, писал ТАСС. Также сократилась доля товарооборота со странами ЕАЭС: с 36,3% за указанный период в 2025 году до 29,4% в 2026-м.