Экспорт армянских товаров в ЕС вырос более чем на 80% в первом полугодии
Объем экспорта из Армении в страны Евросоюза за первое полугодие превысил $516 млн. Это более чем на 80% больше аналогичного показателя годом ранее, сообщила пресс-служба армянского правительства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
По сравнению с первым полугодием 2017 года (около $301 млн) экспорт в ЕС увеличился более чем на 71%. По данным Статистического комитета Армении, объем импорта в республику вырос на 28,4% — с $1,007 млрд до $1,293 млрд.
Товарооборот между Арменией и Россией в первом полугодии, напротив, снизился на 20,9% по сравнению с предыдущим годом — до $2,630 млрд, писал ТАСС. Также сократилась доля товарооборота со странами ЕАЭС: с 36,3% за указанный период в 2025 году до 29,4% в 2026-м.
В августе 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что одновременное членство страны в ЕС и ЕАЭС невозможно, а закон о начале вступления в Евросоюз нацелен на создание альтернативы для Армении. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 августа 2026 года отметил, что Евразийский экономический союз ожидает проведения Арменией референдума о членстве в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС до декабря 2026 года. На декабрьском заседании Высшего Евразийского совета будут обсуждаться дальнейшие шаги, если призыв о референдуме не будет услышан.
На фоне сближения Армении с Европой, в мае и июне 2026 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз многих армянских продуктов, включая алкоголь, овощи и фрукты, а также заблокировал транзит товаров в другие страны ЕАЭС. Для смягчения этих последствий Еврокомиссия 19 июня 2026 года выделила Армении €34 млн, а также сообщила о подготовке экстренной торговой помощи и снижении пошлин на экспорт армянских продуктов питания и сельхозпродукции.
В начале июня 2026 года Никол Пашинян заявил, что сельхозпродукция из Армении будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин, а все страны-члены ЕС станут новыми экспортными направлениями для республики. Тогда же Урсула фон дер Ляйен пообещала выделить Армении €50 млн поддержки из-за экспортных ограничений России. В конце мая 2026 года главы государств-участников ЕАЭС обсуждали планы Армении по вступлению в Евросоюз, при этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 21 мая 2026 года заверял, что Армения не намерена выходить из ЕАЭС.