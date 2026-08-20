Полпред президента Минх объяснил, почему Россия не выходит из договоров с НАТО и ЕС

Договоры России с международными организациями до сих пор могут быть использованы как инструменты для диалога с Западом, заявил ТАСС полпред президента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, это причина, по которой профильные российские министерства не поддерживают денонсацию документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В качестве примера господин Минх привел соглашения России с НАТО, Евросоюзом, Всемирной торговой организацией (ВТО) и Международным валютным фондом (МВФ).

«Те договоры, которые я назвал, — это все-таки инструмент для общения с другими государствами. Если вы обратите внимание, и у главы государства, и у Сергея Викторовича Лаврова всегда подход один: мы готовы к общению, мы от него не отказываемся»,— прокомментировал полпред президента.

Гарри Минх отметил, что Россия всегда ответственно подходит к исполнению обязательств по международным соглашениям. При этом западные партнеры, как в случае с минскими соглашениями, не стесняются публично сказать, что «не планировали их выполнять», пояснил он.