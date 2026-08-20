В астраханском порту Оля законсервируют недостроенные объекты за 6 млн руб.

Особая экономическая зона «Лотос» ищет подрядчика для консервации объектов незавершенного строительства в порту Оля в Лиманском районе Астраханской области. Стартовая цена торгов — 6 млн руб. Аукцион объявили 19 августа, срок окончания подачи заявок — 27 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Консервацию объектов в порту Оля выполнят до декабря 2026 года за 6 млн руб.

Фото: Вадим Окороков Консервацию объектов в порту Оля выполнят до декабря 2026 года за 6 млн руб.

Фото: Вадим Окороков

По условиям контракта, победитель аукциона должен выполнить работы по защите конструкций опор освещения, крытого тылового склада, здания управления портом, кабельных лотков, сетей связи, водопровода и канализации. Заказчик — АО «Особая экономическая зона «Лотос» — выплачивает аванс в размере 30% от цены контракта. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 30 ноября 2026 года.

Подрядчик обязан выполнить консервацию в соответствии с техническим заданием, проектной документацией и сметой. Заказчик проведет приемку работ в течение семи рабочих дней после подписания документов о приемке. Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 10% от его цены — 599 923,19 руб. — и дает годовую гарантию на выполненные работы. Контракт действует до 30 апреля 2027 года или до полного исполнения обязательств сторонами.

Ранее ОЭЗ объявила о начале аукциона на первый этап строительства инфраструктурных объектов в порту Оля. Победителю предстоит обустроить монолитные цементобетонные покрытия, установить четыре судовые колонки питания, построить кабельную и ливневую канализацию, проложить водоснабжение, возвести насосную станцию и так далее. Начальная цена торгов — 511,4 млн руб.

Марина Окорокова