Астраханская ОЭЗ «Лотос» вновь ищет подрядчика на крановые пути в порту Оля за 511 млн

АО «Особая экономическая зона «Лотос» в очередной раз объявило о поиске подрядчика на первый этап строительства инфраструктурных объектов в порту Оля, расположенном в Лиманском районе Астраханской области. Начальная максимальная цена контракта составляет 511,4 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 19 августа 2026 года, итоги подведут 21 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОЭЗ "Лотос" объявила четвертый тендер на строительство в порту Оля

Фото: ОЭЗ «Лотос» ОЭЗ "Лотос" объявила четвертый тендер на строительство в порту Оля

Фото: ОЭЗ «Лотос»

По условиям контракта все строительно-монтажные работы и полное подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения должны быть завершены не позднее 30 июня 2027 года. Подрядчик получит аванс в размере 50% от цены контракта (более 255 млн руб.) в течение семи рабочих дней с даты выставления счета. Подрядчик обязан выполнить без привлечения субподрядчиков работы на сумму не менее 25% от цены контракта. Оставшаяся сумма выплачивается частями в течение недели после подписания документов о приемке в ЕИС с постепенным погашением выданного аванса.

Победителю аукциона предстоит обустроить монолитные цементобетонные покрытия, установить четыре судовых колонки питания, построить кабельную и ливневую канализацию, проложить водоснабжение, возвести насосную станцию и так далее. Отдельной статьей расходов заложена перевозка десятков тысяч тонн материалов на объект из Астрахани.

Текущий тендер — уже как минимум четвертая попытка заказчика в этом году. Аукцион от 28 мая 2026 года завершился из-за отмены определения поставщика. Победитель тендера от 3 июня 2026 года отказался заключать контракт. На аукцион от 3 августа 2026 года не было подано ни одной заявки.

В 2023 году ОЭЗ «Лотос» заключила масштабный контракт на 1,9 млрд руб. с московским ООО «Нагваль Стройтех». Соглашение было расторгнуто после того, как ФАС выявила факт предоставления подложных документов. Попытка подрядчика через суд взыскать 187 млн руб. за якобы выполненные работы провалилась, а с апреля 2025 года компания угодила в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

С января 2025 года эстафету приняло нижегородское ООО «Гривна», работающее по двум контрактам: на 191,5 млн руб. (строительство крановых путей) и 69,3 млн руб. (распределительный пункт 10 кВ и трансформаторные подстанции). Однако и здесь наблюдается отставание от графика: изначальные дедлайны (май и июль 2025 года) были перенесены на октябрь 2026 года.

Марина Окорокова