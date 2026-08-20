Спрос на туры по России летом 2026 года упал на 7-19%

Спрос на путешествия по России летом 2026 года упал на 7-19%. Одновременно продолжительность путешествий сократилась с семи до шести ночей, а временной интервал между датами бронирования и заезда уменьшился в 2,2 раза — до пяти недель. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Наибольшей популярностью, по данным ассоциации, в этом сезоне среди туристов пользовалась Анапа. Также привлекательными для россиян оказались поездки в Карачаево-Черкесию, Мурманск, Тверскую область, на алтайский курорт Манжерок и по Золотому кольцу.

Значительнее снизились продажи туров в Сочи (10-20%) и в Крым, на который пришлось около 6% всех туров по России, уточняют в АТОР. Среди причин в ассоциации называют перебои с авиасообщением и топливом, погодные катаклизмы, желание туристов отложить поездки и направить средства на другие расходы.