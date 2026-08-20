Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении инвалида в Екатеринбурге

Главе СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад по делу об избиении инвалида в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«В социальных медиа сообщалось, что во дворе одного из домов Екатеринбурга агрессивно настроенный мужчина избил инвалида. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

По данным портала Е1.RU , инцидент произошел у подъезда дома на улице Опалихинской, 27 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. Пострадавший является инвалидом второй группы. По его словам, конфликт начала соседка, которая стала вступать с ним в словесную перепалку. После этого ее спутник вмешался в ситуацию и напал на мужчину. Он повалил инвалида на землю и несколько раз ударил его руками и ногами. Момент конфликта попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что нападавшего пытался оттащить другой мужчина. После инцидента пострадавшего госпитализировали, сейчас он проходит лечение амбулаторно.

По данному факту в СУ СКР по Свердловской области возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления СКР Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Полина Бабинцева