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ГААОСО стал Госархивом новейшей истории Свердловской области

Государственный архив административных органов Свердловской области (ГААОСО) сменил название. Теперь он официально называется Государственным архивом новейшей истории Свердловской области (ГАНИСО).

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

«Новое название — это не просто смена наименования, а новый этап развития архива. Оно точнее отражает направление нашей работы и открывает новые возможности для комплектования документами, рассказывающими о разных сторонах новейшей истории Свердловской области»,— говорится в сообщении архива.

ГААОСО был образован в 1992 году. На сайте указано, что в нем хранятся документы судов, прокуратур, военкоматов, УФСБ и других органов. Находится в подчинении Управления архивами Свердловской области.

Ранее сменил название Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). С 15 апреля он официально переименован в Государственный архив социально-политической истории Свердловской области (ГАСПИСО).

Николай Яблонский

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