ГААОСО стал Госархивом новейшей истории Свердловской области

Государственный архив административных органов Свердловской области (ГААОСО) сменил название. Теперь он официально называется Государственным архивом новейшей истории Свердловской области (ГАНИСО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

«Новое название — это не просто смена наименования, а новый этап развития архива. Оно точнее отражает направление нашей работы и открывает новые возможности для комплектования документами, рассказывающими о разных сторонах новейшей истории Свердловской области»,— говорится в сообщении архива.

ГААОСО был образован в 1992 году. На сайте указано, что в нем хранятся документы судов, прокуратур, военкоматов, УФСБ и других органов. Находится в подчинении Управления архивами Свердловской области.

Ранее сменил название Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). С 15 апреля он официально переименован в Государственный архив социально-политической истории Свердловской области (ГАСПИСО).

Николай Яблонский