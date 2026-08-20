Объем рынка робототехники в России может вырасти к 2030 году до 212 млрд рублей

Объем рынка робототехники в России в 2025 году составил 30 млрд руб. К 2030 году, как ожидается, показатель достигнет 212 млрд руб. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации «Консорциум робототехники» Мария Куртышева во время дискуссии о промышленной роботизации в рамках мероприятий «Курс на развитие с ПСБ».

Госпожа Куртышева отметила, что в новых приоритетных отраслях развития робототехники — электронной коммерции, продуктовом ритейле и производстве товаров повседневного спроса (FMCG) — темп роста будет достигать 47% в год. К 2030-му объем рынка здесь может вырасти с 15 до 101 млрд руб. Кроме того, по оценкам эксперта, к 2030 году число роботов на 10 тыс. человек, занятых в промышленности, вырастет с 21 до 116. Общая численность парка роботов увеличится с 27 тыс. в 2025 году до почти 98 тыс. в 2030-м.

Среди основных драйверов роста отрасли Мария Куртышева назвала растущий дефицит кадров в промышленности — к 2030-му он может составить от 2 до 4 млн человек. Эксперт также отметила важную роль нацпроектов в стимулировании роботизации. Они направлены в том числе на преодоление отставания от среднемировых уровней внедрения роботов. В автомобилестроении показатель роботизации в России меньше среднего по миру в восемь раз, в металлургии — в четыре раза, а в FMCG — в два раза, добавила госпожа Куртышева.

Как писал «Ъ», российский рынок робототехники развивается с низкой базы и имеет заметный потенциал роста. В 2026 году на него вышли сразу несколько крупных компаний, ранее даже не связанных с этим направлением. В частности, о запуске таких подразделений объявили МТС Web Services, «Ростелеком» и Т1. При этом разработчики не спешат вкладываться в собственное производство роботов, а высокая себестоимость и стоимость заемного капитала тормозят внедрение готовых решений на предприятиях.