Объем рынка робототехники в России может вырасти к 2030 году до 212 млрд рублей
Объем рынка робототехники в России в 2025 году составил 30 млрд руб. К 2030 году, как ожидается, показатель достигнет 212 млрд руб. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации «Консорциум робототехники» Мария Куртышева во время дискуссии о промышленной роботизации в рамках мероприятий «Курс на развитие с ПСБ».
Госпожа Куртышева отметила, что в новых приоритетных отраслях развития робототехники — электронной коммерции, продуктовом ритейле и производстве товаров повседневного спроса (FMCG) — темп роста будет достигать 47% в год. К 2030-му объем рынка здесь может вырасти с 15 до 101 млрд руб. Кроме того, по оценкам эксперта, к 2030 году число роботов на 10 тыс. человек, занятых в промышленности, вырастет с 21 до 116. Общая численность парка роботов увеличится с 27 тыс. в 2025 году до почти 98 тыс. в 2030-м.
Среди основных драйверов роста отрасли Мария Куртышева назвала растущий дефицит кадров в промышленности — к 2030-му он может составить от 2 до 4 млн человек. Эксперт также отметила важную роль нацпроектов в стимулировании роботизации. Они направлены в том числе на преодоление отставания от среднемировых уровней внедрения роботов. В автомобилестроении показатель роботизации в России меньше среднего по миру в восемь раз, в металлургии — в четыре раза, а в FMCG — в два раза, добавила госпожа Куртышева.
Как писал «Ъ», российский рынок робототехники развивается с низкой базы и имеет заметный потенциал роста. В 2026 году на него вышли сразу несколько крупных компаний, ранее даже не связанных с этим направлением. В частности, о запуске таких подразделений объявили МТС Web Services, «Ростелеком» и Т1. При этом разработчики не спешат вкладываться в собственное производство роботов, а высокая себестоимость и стоимость заемного капитала тормозят внедрение готовых решений на предприятиях.
Крупные российские компании, ранее не связанные с робототехникой, начали выходить на этот рынок в 2026 году. Так, МТС Web Services, «Ростелеком» и Т1 объявили о запуске соответствующих подразделений.
По оценкам компании Arthur Consulting, к 2030 году количество роботов в России может увеличиться с 28 тыс. до 98 тыс. штук, а плотность роботизации вырастет с 21 до 116 роботов на 10 тыс. работников. Для сравнения, российский рынок промышленной робототехники по итогам 2025 года превысил 7,86 млрд руб., увеличившись на 14% год к году.
Рост рынка сдерживает необходимость производства комплектующих в России, таких как микропроцессоры и контроллеры, которые пока проще закупать за рубежом. Это подталкивает бизнес к модели интегратора, где зарубежные физические технологии сочетаются с собственным программным обеспечением на производственных площадках клиента. Еще одной причиной спроса на роботизацию является дефицит кадров в промышленности.