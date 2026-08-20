В Колумбии 13 человек погибли при оползне на нелегальном руднике

13 человек погибли и семь пострадали при оползне на нелегальном золотодобывающем руднике в Колумбии. Об этом сообщило AFP со ссылкой на секретаря правительства департамента Нариньо Фреди Гамеса и источник в правительстве.

«Из-за работ, проводившихся на руднике, склон обрушился на людей»,— сказал господин Гамес. Источник агентства уточнил, что оползень произошел из-за взрыва внутри рудника.

По данным Euronews, ЧП случилось накануне днем на золотодобывающем карьере в департаменте Нариньо на юго-западе Колумбии, граничащем с Эквадором. В поисково-спасательных работах участвовали местные жители и пожарные. Операция длилась всю ночь и закончилась только утром 20 августа.