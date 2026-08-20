СТВ: 500 недобросовестных аграриев призвали на военные сборы в Белоруссии
Министерство обороны Белоруссии привлекло к военным сборам около 500 военнообязанных работников агропромышленного комплекса, которые недобросовестно проявили себя во время уборочной страды (сбора урожая). Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.
Сборы, по данным телеканала, продлятся 60 дней. За это время военнообязанные специалисты из числа работников АПК пройдут подготовку по нескольким направлениям: обкатку бронетранспортерами, психологическую полосу, занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.
В уборочной страде задействованы штатные механизаторы, комбайнеры, водители и другие работники сельхозпредприятий. На июльском селекторном совещании президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отправлять на военные сборы тех, кто «не хочет добросовестно работать в период уборочной кампании».
Военные комиссары начали выполнять поручение спустя несколько дней. Об участии аграриев в военных сборах Минобороны страны впервые отчиталось 19 августа. Количество призванных на сборы ведомство не раскрывало.
В мае 2026 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о продолжении подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям, подчеркнув, что для поддержания боеготовности будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей.
В апреле 2026 года Александр Лукашенко допустил увеличение численности войск Белоруссии до 500 тысяч человек в случае войны, отметив, что страна уже готовится к возможному конфликту, но не стремится его начать.
В июле 2026 года Министерство обороны Белоруссии сообщило о плановых учебных сборах для военнообязанных территориальных войск в районах, граничащих с Украиной, с акцентом на отработку задач по защите от беспилотных летательных аппаратов.