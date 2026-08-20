Дмитрий Сватковский переходит в правительство Московской области
Мособлдума 20 августа согласовала бывшего замгубернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского на должность зампредседателя правительства Московской области. Трансляция заседания опубликована на сайте думы.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Дмитрий Сватковский напомнил, что родился в 1971 году в Москве и начал трудовую деятельность в Московской области в 1989 году. В 2002–2006 годах работал в правительстве Москвы, затем — в правительстве Нижегородской области.
В 2018–2021 годах был депутатом Госдумы, до 2025 года работал в строительной отрасли. В 2025 году возглавил Фонд капремонта Московской области.