Дмитрий Сватковский переходит в правительство Московской области

Мособлдума 20 августа согласовала бывшего замгубернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского на должность зампредседателя правительства Московской области. Трансляция заседания опубликована на сайте думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Дмитрий Сватковский напомнил, что родился в 1971 году в Москве и начал трудовую деятельность в Московской области в 1989 году. В 2002–2006 годах работал в правительстве Москвы, затем — в правительстве Нижегородской области.

В 2018–2021 годах был депутатом Госдумы, до 2025 года работал в строительной отрасли. В 2025 году возглавил Фонд капремонта Московской области.

Владимир Зубарев