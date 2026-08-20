«Росатом» договорился о строительстве 17 энергоблоков в шести странах

«Росатом» достиг договоренностей о строительстве еще 17 атомных энергоблоков в шести странах. Об этом глава российской госкорпорации Алексей Лихачев сообщил на заседании по атомной энергетике, которое провел президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Сейчас компания строит 28 энергоблоков большой, малой и средней мощности. Работы идут в девяти странах, включая Индию, Китай, Турцию, Египет, Иран, Бангладеш и Венгрию. Еще с 15 странами Росатом ведет переговоры, добавил Алексей Лихачев.

Глава «Росатома» напомнил, что компания переходит к использованию энергосистем четвертого поколения. «(Они.— “Ъ”) не только дадут большую устойчивость и более привлекательную экономику российской энергосистемы, но и укрепят наше лидерство на мировой арене»,— уточнил господин Лихачев.